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Україна посилить контроль за виробництвом та обігом дієтичних добавок
23:54 01.07.2024 |
Кабінет Міністрів розглянув законопроект, який після ухвалення Верховною Радою усуне прогалини в законодавстві щодо контролю за виробництвом та обігом харчових доповнювачів (дієтичних добавок).
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що це одна з вимог інтеграції українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.
"Біологічно активні добавки - це не чудодійні ліки проти усіх хвороб. Їхнє призначення є допоміжним. Відповідно, є значні відмінності регулювання їх обігу від обігу лікарських засобів", - зауважив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Однак, підкреслив він, наразі є непоодинокі випадки, коли під виглядом БАДів реєструються лікарські засоби, що вводить в оману споживача та несе ризики для здоров'я людей.
"Тому маємо усунути наявні законодавчі прогалини, аби реєстрація та обіг і лікарських засобів, які проходять клінічні випробування й мають доведену ефективність, і біологічно активних добавок, які такої підтвердженої ефективності не мають, був чітко урегульований і жодні маніпуляції не були можливі. Купуючи той чи інший препарат, людина повинна чітко розуміти, що саме вона купує", - сказав Ляшко.
Попри те, що сьогодні законодавство регулює обіг харчових доповнювачів на ринку України, система державного контролю потребує вдосконалення.
Так, через наявні прогалини недобросовісні суб'єкти господарювання припускаються зловживань, зокрема не здійснюють реєстрацію лікарських засобів та реалізовують їх під виглядом харчових доповнювачів (дієтичних добавок).
Якими можуть бути порушення
Серед порушень, що становлять загрозу для здоров'я, можуть бути:
* наявність в харчових доповнювачах активних фармацевтичних інгредієнтів, у тому числі рецептурних, які можна використовувати виключно для виготовлення лікарських засобів;
* відсутність у складі харчового доповнювача заявлених поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин) або інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом;
* невідповідність маркування харчових доповнювачів встановленим вимогам, зокрема зазначення, що вони мають лікувальний ефект.
Проєкт закону визначає чіткі механізми введення в обіг харчових доповнювачів, а також вимог до речовин, що можуть використовуватися для їхнього виробництва: вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом.
Це дозволяє МОЗ затвердити перелік таких речовин і максимально допустимі дози, дозволені до застосування у харчових доповнювачах. Окрім того, документ посилює відповідальність за виробництво та реалізацію харчових доповнювачів, що не відповідають вимогам законодавства.
Також встановлюється процедура надання повідомлень про введення в обіг харчових доповнювачів, ведення переліку таких повідомлень і розміщення їх на офіційному вебсайті Держпродспоживслужби.
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