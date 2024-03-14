Uklon припинить працювати під час комендантської години на вимогу Нацполіції

Український сервіс виклику таксі Uklon закриє можливість замовити авто у коменданську годину.

Про це гендиректор сервісу Uklon Сергій Гришков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, таке рішення ухвалено у відповідь на отримане компанією 7 березня звернення Патрульної поліції Києва.

"Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит. Також ми розраховуємо і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу. Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені", - написав Гришков.

Голова компанії повідомив, що роботу сервісу під час комендантської години обмежать з ночі з 14 на 15 березня. Надалі це обмеження буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів.

Uklon - єдиний сервіс, який дозволяв викликати таксі цілодобово. В компанії пояснювали, що залишали таку можливість для людей, у яких траплялись екстрені випадки. Водночас порушення комендантської години в компанії заперечували.

"Uklon є онлайн-платформою, а не службою таксі. Тобто, компанія надає доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям-партнерам. Чи працювати у комендантську годину - це вибір партнерів, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі", - пояснив Гришков.

Він додав, що за два роки від початку повномасштабного вторгнення Uklon вперше отримав звернення-рекомендацію від правоохоронних органів призупинити роботу під час комендантської години.

Голова Uklon зауважив, що основним напрямком для поїздок під час комендантської години були вокзали та лікарні.

"Також (сервіс працював, - ред.), як єдина альтернатива кудись добратися у випадку екстреної ситуації чи трагедії. Але зараз отримали рекомендацію та виконуємо її", - додав Гришков.

Як повідомлялося, вже у січні 2024 року Верховна Рада не змогла ухвалити закон, який запроваджує відповідальність за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами - спеціального режиму роботи під час воєнного стану. Для його ухвалення в цілому не вистачило голосів, тож законопроєкт відправили на повторне друге читання, яке досі не відбулось.

Законопроєкт передбачав запровадження штрафів за порушення комендантської години у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8,5 тис. до 17 тис. грн. Повторне порушення протягом року передбачає штраф у 1000-2000 НМДГ, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

За порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії військового стану пропонувалося штрафувати керівника суб'єкта господарювання/фізичну особу-підприємця на 3 000 - 6 000 неоподатковуваних мінімумів (51 тис.-102 тис. грн). За повторне - 10 000-20 000 неоподатковуваних мінімумів (від 170 тис. грн до 340 тис. грн).

Законопроєкт був розроблений спільно із Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.