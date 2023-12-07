Рівень психологічної та фізичної стійкості українців стабілізувався - дослідження

Станом на зараз рівень фізичної та психологічної стійкості українців стабілізувався, станом на листопад 2023 р. рівень життєстійкості сягає 3.41 з 5 балів.

Про це свідчать результати 11 замірів життєстійкості мешканців України, що проводяться з квітня 2022 р. Соціологічною групою "Рейтинг" та дослідницькою лабораторією "Рейтинг Лаб". Рівень життєстійкості забезпечено 2 показниками, максимальною оцінкою у 5 балів: психологічна стійкість (інтерес до життя, здатність ухвалювати рішення, ставлення до минулого та майбутнього, відчуття власної корисності тощо) та фізична стійкість (підтримка фізичного здоров'я: моніторинг здоров'я, якість сну, харчування, відчуття втоми).

Результати дослідження показують, що рівень життєстійкості українців перебуває стабільно вище середніх показників, у квітні 2022 року він становив 3.88, у листопаді 2023 року - 3.41.

Психологічна стійкість мала найвищі показники у квітні 2022 року - 4.17, у березні 2023 року найнижчі - 3.51, і залишається незмінною з травня 2023 року - 3.70-3.75.

Фізична стійкість у квітні 2022 року мала показники 3.6, у листопаді 2023 року - до 3.12.

Окрім цього, зазначається, що традиційно жінки мають нижчий рівень життєстійкості, ніж чоловіки, оскільки вони більш емоційно реагують і є більш соціально та економічно вразливими, а також більше переживають і піклуються про членів родини.

Результати замірів стійкості говорять про те, що найбільш стійкими на листопад 2023 року є категорія старшого за віком населення: 50-59 років (3.60) та 60+ років (3.61), водночас у листопаді 2023 року стійкість молоді сягнула показника у 3.15, збільшившись, порівняно з вереснем 2023 року, до 2.82, показники групи віком 30-39 років, у листопаді 2023 року сягають 3.19.

Згідно з дослідженням, рівень доходів суттєво впливає на рівень життєстійкості, показники бідних мають найменший рівень стійкості - 3.0, забезпечені є найбільш стійкими - 3.7.

Дослідження, проведене за регіонами показує, що мешканці Луганської області, які наразі є ВПО, мають найменшу стійкість (3.42), а мешканці Закарпатської - найбільшу (3.78).

Від початку повномасштабного вторгнення, Соціологічна група Рейтинг та дослідницька лабораторія "Рейтинг Лаб" вимірюють психоемоційні стани громадян та жителів України, які є показниками психологічних маркерів війни. До цього пулу входять показники рівня життєстійкості (психологічна стійкість і підтримка фізичного здоров'я), емоційний барометр (спектр емоцій), стратегії реагування на стрес (копінг-стратегії).