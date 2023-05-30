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МОЗ досягло 70% виконання зобов’язань, передбачених угодою про асоціацію з Євросоюзом
09:13 30.05.2023 |
Статус виконання Україною зобов'язань у сфері охорони здоров'я становить 70%, що на 4% вище за показник 2022 року.
Як ідеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, відсоток виконання підвищився завдяки завершенню роботи над низкою євроінтеграційних нормативно-правових актів у сфері охорони здоров'я. Зокрема, в регулюванні соціальної політики та трудових відносин, санітарних і фітосанітарних заходів, а також у секторі громадського здоров'я.
Так, від початку 2023 року МОЗ завершило роботу над нормативно-правовими актами, що впроваджують:
* вимоги до виробів з кераміки, призначених до контакту з харчовими продуктами;
* вимоги до матеріалів і предметів, виготовлених із плівки з регенерованої целюлози, призначених для контакту з харчовими продуктами;
* перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, мутагенних для людини, та гігієнічні регламенти гранично допустимої концентрації мутагенів у повітрі робочих зон;
* перелік небезпечних речовин, заборонених для застосування в Україні;
* порядок оцінки рівня небезпеки впливу біологічних агентів на працівників та єдиний перелік біологічних агентів, які становлять або можуть становити небезпеку для здоров'я людини;
* спеціальні захисні заходи у виробничих процесах, лабораторіях і приміщеннях для утримання тварин;
* порядок проведення оцінки ризиків, пов'язаних із впливом небезпечних хімічних речовин, та граничні біологічні величини хімічних речовин;
* граничні та робочі рівні виробничої вібрації та порядок проведення оцінки рівня небезпеки впливу вібрації на працівника;
* граничні та робочі значення шумового впливу на робочому місці;
* порядок проведення оцінки рівня небезпеки шумового впливу на працівника та дії роботодавців у разі виявлення небезпеки шумового впливу на працівників;
* мінімальні вимоги до охорони здоров'я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів;
* можливість внесення інформації про згоду на посмертне донорство в посвідчення водія;
* додаткові законодавчі акти з питань розслідування серйозних несприятливих випадків та реакцій, пов'язаних із заготівлею, тестуванням, переробкою, зберіганням, розподілом та реалізацією донорської крові та компонентів крові, а також під час або після трансфузії;
* нормативне підґрунтя для створення інформаційно-комунікаційного комплексу системи крові.
Крім того, у березні Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №8290, що має вдосконалити регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва. Низка норм цього проєкту дозволить споживачам отримувати безпечну продукцію, зокрема завдяки посиленню гігієнічних вимог та більш детальному маркуванню (впровадження вимог регламенту ЄС № 178/2002).
Нагадаємо, наприкінці березня уряд оприлюднив щорічний звіт про виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС. Так, станом на кінець 2022 року Україна змогла виконати 72% всіх зобов'язань, передбачених угодою. Загальний прогрес виконання угоди за 2022 рік збільшився на 9%.
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