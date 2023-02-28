8 березня: чи залишиться цей день вихідним

В Україні тривають дебати щодо того, чи залишати 8 березня вихідним днем, чи зробити його робочим. У першій половині лютого зареєстрували відповідний законопроєкт, а 28 лютого запустили голосування з цього питання в "Дії".

Про запуск опитування повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

"У Парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем", - написав Федоров у телеграмі.

"Потрібна ваша допомога. Кожен голос у Дії врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня. Долучайтеся", - додав він.

Що передбачає законопроєкт

13 лютого у парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати святкування 8 березня, 1 травня та 9 травня.

Замість 8 березня, коли зазвичай в Україні відзначають Міжнародний жіночий день, депутати пропонують запровадити вихідний 25 лютого, у день народження поетеси Лесі України - День української жінки.

Крім того, вони пропонують скасувати 1 травня, коли з радянських часів в Україні традиційно відзначали День праці, та 9 травня, коли відзначали День перемоги.

Натомість вони пропонують додати до державних свят Шевченків день 9 березня у день народження поета Тараса Шевченка та День матері - у другу неділю травня.

"Щоб уникнути економічних втрат, слід усунути комуністичні рудименти, перш за все 1 травня (так званий День праці). У травні також слід позбутися рудименту - святкування "Дня Перемоги" 9 травня", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Раніше в Україні вже скасували вихідний другого травня, а також запровадили свято 8 травня - день пам'яті та примирення. Вихідним останній так і не став.

Які шанси на ухвалення

Законопроєкт внесли кілька опозиційних народних депутатів. Головна авторка - позафракційна депутатка Олена Савчук, представниця партії "Свобода".

Зокрема й через це у провладній фракції-монобільшості вважають, що законопроєкт не має шансів на ухвалення.

"Шансів у цього законопроєкту небагато дійти до голосування в залі. Він не був ініційований головами фракцій чи груп, і буде розглядатися виключно як ініціатива кількох народних депутатів. Крім того, є величезна черга інших важливих законопроєктів, які треба розглянути у першу чергу", - розповів ВВС співрозмовник у керівництві фракції "Слуга народу".

Окрім того, депутатка від "Слуги народу" та заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила у розмові з ВВС News Україна, що ухвалення цього законопроєкту зараз взагалі на часі, адже у воєнний стан все одно немає жодних вихідних у святкові дні.

Втім вона зазначила, що рано чи пізно владі доведеться звернути увагу на врегулювання свят, зокрема, ймовірно, можуть скасувати 1 травня.

"Щодо 8 березня дискусія трохи інша, бо це міжнародний день, - наголосила вона. - Багато є прихильників його залишити".

Як мінімум, вважає Кравчук, перш ніж ухвалювати такі рішення, потрібно буде зробити опитування населення. Можливо, це варто зробити в "Дії", як вже неодноразово робили представники влади.

8 березня - що це за свято

Як і 1 травня, свято 8 березня виросло з робітничого руху та має американське коріння.

У 1908 році 15 тисяч жінок в Нью-Йорку вийшли на демонстрацію, вимагаючи скорочення робочого дня, збільшення заробітної плати та права голосу (в більшості штатів жінки здобули його у 1920 році, коли ухвалили 19-ту поправку до Конституції США). Наступного року Американська соціалістична партія запропонувала зробити останню неділю травня Днем трудящих жінок.

Клара Цеткін запропонувала щорічно відзначати Міжнародний жіночий день

У серпні 1910 року відома діячка німецької соціал-демократії Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала заснувати Міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію.

Близько ста учасниць з 17 країн підтримали ідею одностайно.

У 1911 році його вперше відзначили в Німеччині, Австро-Угорщині, Данії й Швейцарії.

Кольорами Міжнародного жіночого дня вважають фіолетовий, зелений та білий.

Їх запропонував як символ боротьби за рівноправ'я британський Жіночий соціально-політичний союз у 1908 році. Фіолетовий знаменує собою справедливість і гідність, зелений - надію, білий - чистоту.

Але чому святкувати вирішили саме 8 березня?

Демонстрація в Нью-Йорку, з якої все почалося, відбулася 28 лютого. Клара Цеткін конкретної дати не називала. Перше святкування жіночого дня в Німеччині відбулося 19 березня в ознаменування Березневої революції 1848 року в Пруссії. Потім жіночий день у різних країнах відзначали 2, 9 та 12 березня, а також 2 і 12 травня.

Дата 8 березня прийшла в міжнародний лівий рух з Росії. У 1917 році в цей день (23 лютого за старим стилем) почався страйк робітниць ткацьких фабрик у Петрограді з вимогами "Хліба й миру!", який переріс у революцію. Тиждень по тому російський імператор зрікся престолу, а тимчасовий уряд надав жінкам право голосу.

У 1975 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я.

Традиції святкування цього дня різняться залежно від країни.

Наприклад, у Китаї в цей день жінки працюють чотири години замість восьми, але рекомендація Держради КНР не є законом, тому деякі роботодавці її ігнорують.

В Італії жінкам на 8 березня дарують мімозу. Ця традиція зародилася в Римі після Другої світової війни.

У США березень вважають місяцем історії жінок. Щороку президент проголошує промову, в якій вшановує досягнення американських жінок.