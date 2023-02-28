Фінансові новини
- |
- 28.02.23
- |
- 15:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
8 березня: чи залишиться цей день вихідним
13:49 28.02.2023 |
В Україні тривають дебати щодо того, чи залишати 8 березня вихідним днем, чи зробити його робочим. У першій половині лютого зареєстрували відповідний законопроєкт, а 28 лютого запустили голосування з цього питання в "Дії".
Про запуск опитування повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
"У Парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем", - написав Федоров у телеграмі.
"Потрібна ваша допомога. Кожен голос у Дії врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня. Долучайтеся", - додав він.
Що передбачає законопроєкт
13 лютого у парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати святкування 8 березня, 1 травня та 9 травня.
Замість 8 березня, коли зазвичай в Україні відзначають Міжнародний жіночий день, депутати пропонують запровадити вихідний 25 лютого, у день народження поетеси Лесі України - День української жінки.
Крім того, вони пропонують скасувати 1 травня, коли з радянських часів в Україні традиційно відзначали День праці, та 9 травня, коли відзначали День перемоги.
Натомість вони пропонують додати до державних свят Шевченків день 9 березня у день народження поета Тараса Шевченка та День матері - у другу неділю травня.
"Щоб уникнути економічних втрат, слід усунути комуністичні рудименти, перш за все 1 травня (так званий День праці). У травні також слід позбутися рудименту - святкування "Дня Перемоги" 9 травня", - йдеться в пояснювальній записці до документа.
Раніше в Україні вже скасували вихідний другого травня, а також запровадили свято 8 травня - день пам'яті та примирення. Вихідним останній так і не став.
Які шанси на ухвалення
Законопроєкт внесли кілька опозиційних народних депутатів. Головна авторка - позафракційна депутатка Олена Савчук, представниця партії "Свобода".
Зокрема й через це у провладній фракції-монобільшості вважають, що законопроєкт не має шансів на ухвалення.
"Шансів у цього законопроєкту небагато дійти до голосування в залі. Він не був ініційований головами фракцій чи груп, і буде розглядатися виключно як ініціатива кількох народних депутатів. Крім того, є величезна черга інших важливих законопроєктів, які треба розглянути у першу чергу", - розповів ВВС співрозмовник у керівництві фракції "Слуга народу".
Окрім того, депутатка від "Слуги народу" та заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила у розмові з ВВС News Україна, що ухвалення цього законопроєкту зараз взагалі на часі, адже у воєнний стан все одно немає жодних вихідних у святкові дні.
Втім вона зазначила, що рано чи пізно владі доведеться звернути увагу на врегулювання свят, зокрема, ймовірно, можуть скасувати 1 травня.
"Щодо 8 березня дискусія трохи інша, бо це міжнародний день, - наголосила вона. - Багато є прихильників його залишити".
Як мінімум, вважає Кравчук, перш ніж ухвалювати такі рішення, потрібно буде зробити опитування населення. Можливо, це варто зробити в "Дії", як вже неодноразово робили представники влади.
8 березня - що це за свято
Як і 1 травня, свято 8 березня виросло з робітничого руху та має американське коріння.
У 1908 році 15 тисяч жінок в Нью-Йорку вийшли на демонстрацію, вимагаючи скорочення робочого дня, збільшення заробітної плати та права голосу (в більшості штатів жінки здобули його у 1920 році, коли ухвалили 19-ту поправку до Конституції США). Наступного року Американська соціалістична партія запропонувала зробити останню неділю травня Днем трудящих жінок.
У серпні 1910 року відома діячка німецької соціал-демократії Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала заснувати Міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію.
Близько ста учасниць з 17 країн підтримали ідею одностайно.
У 1911 році його вперше відзначили в Німеччині, Австро-Угорщині, Данії й Швейцарії.
Кольорами Міжнародного жіночого дня вважають фіолетовий, зелений та білий.
Їх запропонував як символ боротьби за рівноправ'я британський Жіночий соціально-політичний союз у 1908 році. Фіолетовий знаменує собою справедливість і гідність, зелений - надію, білий - чистоту.
Але чому святкувати вирішили саме 8 березня?
Демонстрація в Нью-Йорку, з якої все почалося, відбулася 28 лютого. Клара Цеткін конкретної дати не називала. Перше святкування жіночого дня в Німеччині відбулося 19 березня в ознаменування Березневої революції 1848 року в Пруссії. Потім жіночий день у різних країнах відзначали 2, 9 та 12 березня, а також 2 і 12 травня.
Дата 8 березня прийшла в міжнародний лівий рух з Росії. У 1917 році в цей день (23 лютого за старим стилем) почався страйк робітниць ткацьких фабрик у Петрограді з вимогами "Хліба й миру!", який переріс у революцію. Тиждень по тому російський імператор зрікся престолу, а тимчасовий уряд надав жінкам право голосу.
У 1975 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я.
Традиції святкування цього дня різняться залежно від країни.
Наприклад, у Китаї в цей день жінки працюють чотири години замість восьми, але рекомендація Держради КНР не є законом, тому деякі роботодавці її ігнорують.
В Італії жінкам на 8 березня дарують мімозу. Ця традиція зародилася в Римі після Другої світової війни.
У США березень вважають місяцем історії жінок. Щороку президент проголошує промову, в якій вшановує досягнення американських жінок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Безпілотники атакували нафтобазу в Туапсе, де виникла пожежа
ТОП-НОВИНИ
|Єллен у Києві: США дали перший мільярд доларів допомоги з 10
|Добір суддів КСУ. Офіс президента запропонував свою версію, хоча в ЄС наполягають на іншій
|Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|8 березня: чи залишиться цей день вихідним
|З травня в Україні запрацює цифрова система реабілітації
|Подати заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна через «Дію»
|Верховна Рада розширила до 2 км прикордонну смугу вздовж лінії держкордону з РФ і Білоруссю
|В Києві презентовано українсько-польський арт-проект «Війна через призму мистецтва»
|Держдеп США виділить 7 млн доларів на відновлення об'єктів української культурної спадщини
|Абсолютна більшість українців не готова до будь-яких територіальних поступок, навіть якщо це означатиме продовження війни - КМІС
Бізнес
|Magic Eraser та інші унікальні функції Google стали доступні всім смартфонам, включно з iPhone
|TSMC побудує в Японії ще один завод із виробництва мікросхем за $7,4 мільярдів
|США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї
|Співробітникам Єврокомісії наказали видалити TikTok
|Amazon купила One Medical за $3,9 млрд та обіцяє заново винайти охорону здоров'я
|Artifact — новинний ШІ-застосунок від співзасновників Instagram — відтепер доступний для всіх користувачів iOS та Android
|Режим чату Bing став доступний на мобільних пристроях - і ви можете говорити з ним