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Українська мова стала найбільшим трендом на Duolingo. Її почали вчити 1,3 млн людей
08:41 13.12.2022 |
Безкоштовна онлайн-платформа для вивчення мов Duolingo повідомила, що найбільшим трендом 2022 року на її ресурсі став сплеск зацікавленості людей українською мовою.
За даними платформи, після вторгнення Росії в Україну 24 лютого понад 1,3 мільйона людей у світі почали вивчати українську мову.
"Деякі з найпоширеніших причин, чому люди вивчають мову - це навчання, робота, подорожі, причому зростає кількість людей, які цікавляться вивченням культури. Але цього року ми побачили нову причину: солідарність", - пише Duolingo у щорічному звіті, що базується на даних про понад 500 мільйонів своїх учнів.
Зацікавленість у вивченні української мови зросла в перші тижні після початку війни, досягнула піку в кінці березня та залишається стабільною до кінця 2022 року, розповідає платформа.
Найшвидше українська мова набирала популярності в таких далеких країнах як Аргентина, Японія та В'єтнам, а також серед сусідів України.
За шість місяців після вторгнення кількість людей, які вивчають українську мову, зросла на 1651% порівняно з минулим роком у Німеччині, на 1615% - у Польщі та на 1515% - у Чехії.
Duolingo пояснює це тим, що ці країни прийняли до себе найбільшу кількість українських біженців.
Так у Німеччині українська мова з 36-го місця за популярністю у 2021 році (серед 40 мов, доступних на платформі) піднялася на 15-те.
У Великій Британії українська мова підскочила з 37-го на 17-те місце, а в США - з 36-го на 22-ге.
Також українську мову активно вивчають в Ірландії (сплеск на 2229%) та Нідерландах (1590%).
Самі українці активніше вивчають німецьку - ймовірно тому, що знайшли притулок у Німеччині.
На платформі звертають увагу, що таку рекордну цікавість могли викликати повідомлення у медіа, які активно висвітлюють війну Росії проти України, у тому числі багато розповідають про спільну історію двох країн, та різницю між російською та українською мовою.
"Ймовірно, це також пов'язано з уявленнями про саму мову: хоча українська використовує кирилицю, учні, можливо, помітили її схожість з англійською та іншими європейськими мовами".
Мій улюблений вислів - "Слава Україні"
Платформа поцікавилася у декількох своїх учнів, чому вони обрали українську мову в цьому році.
17-річна Еверест із США каже, що почала вивчати українську ще раніше, оскільки бабуся та дідуся її друга були українцями. Але тоді вона швидко здалася: граматика здалася школярці надто складною.
Та пізніше в їхню школу за програмою обміну приїхав вчитися школяр з України. Вони подружилися, а потім хлопець повернувся в Україну, де почалася війна.
Еверест каже, що тепер вона більше спілкується зі своїм українським другом. "Він почав ділитися зі мною мемами та піснями і чим більше я знайомилася з українською, тим більше розуміла, що мені потрібно почати вчити її заново".
Американка розповіла Duolingo, що її улюблений вислів українською - це "слава Україні!".
48-річна Клер із Нової Зеландії каже, що їй подобається, як українською звучить "мій чоловік". Вона, як і багато інших користувачів, почала вивчати мову в березні.
Тепер Клер навіть знайшла репетитора української.
"Я все одно збиралася витратити ці гроші, - пояснює вона. - З тим же успіхом я можу витратити її на підтримку та вивчення української мови".
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