Українцям доведеться частково компенсувати вартість ліків за рахунок своїх коштів через зростання бюджетних витрат на їх закупівлю за ПМГ у 2023 році

Бюджетні витрати на забезпечення ліками в рамках Програми медичних гарантій у 2023 році можуть суттєво зрости внаслідок зростання ціни через зміну курсової різниці, внаслідок чого українцям доведеться компенсувати вартість ліків за рахунок власних коштів, прогнозують експерти Українського центру охорони здоров'я (УЦОЗ).

"Особливу увагу у 2023 році варто приділити забезпеченню ліками та медичними виробами. Традиційно це найбільші статті прямих витрат громадян на охорону здоров'я. Через значну зміну курсової різниці ціни на імпортовані ліки різко зростуть, що зменшить здатність і держави, і сімей купувати необхідні ліки", - зазначено в аналітичному звіті УЦОЗ про витрати на систему охорони здоров'я, передбачені держбюджетом на 2023 рік.

При цьому наголошується, що надмірне навантаження на бюджети сімей у 2023 році через потребу купувати ліки може стати додатковою значною причиною зростання рівня бідності.

В УЦОЗ вважають, що уряду варто робити все можливе, щоб основні лікарські засоби були забезпечені в рамках ПМГ, у межах гарантованих послуг у стаціонарах та програми державних закупівель дорогих ліків.

Крім того, в УЦОЗ наголошують на необхідності раціонального використання ресурсів.

Зокрема, на думку експертів центру, у 2023 році необхідно відновити фінансування за моделлю "гроші слідують за пацієнтом" із 1 січня 2023 року для всіх медичних закладів, крім тих, що перебувають в зоні активних бойових дій або на щойно деокупованих територіях, відмовившись від фінансування за моделлю "1/12 річного бюджету". Також варто розпочати активне формування дієздатної мережі медзакладів, об'єднання медичних закладів у містах, зокрема шляхом створення територіальних медичних об'єднань або інших форм медичних об'єднань клінік.

Крім цього, в УЦОЗ вважають за необхідне збільшити професійну мобільність медичних фахівців шляхом переходу до індивідуального ліцензування, розширити функції медсестер, перевести господарське ліцензування суб'єктів медпрактики на декларативну модель, розпочати реорганізацію паралельних систем охорони здоров'я (установи ДУС, НАМНУ, НАН, МВС, пенітенціарної служби) та інтеграцію їхніх медичних закладів до мережі надання послуг за ПМГ.