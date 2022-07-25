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Статус тимчасового захисту в Європі отримали 3,71 млн біженців з України, у лідерах Польща, Німеччина та Чехія

12:24 25.07.2022 |

Україна

 

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 20 липня 2022 року становила 3 млн 709,33 тис., повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.

За три тижні з 29 червня зростання склало близько 135 тис., тоді як у попередні два тижні - 170 тис., а загалом із кінця травня - близько 775 тис.

Найбільший приріст показали Польща (близько 40 тис.), Чехія (близько 13,5 тис.), Велика Британія (близько 13 тис.) та Італія (близько 11 тис.).

Згідно з даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі - 1 млн 234,7 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 4,968 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 3,045 млн.

Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України склала відповідно 670 тис. (дані не змінюються з 21 червня) і 396,18 тис.

ООН, посилаючись на дані уряду, зазначає, що загалом у Німеччині, де українцям дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, було зафіксовано 893 тис. біженців з України. Виходячи з наданих даних, значна частина з них ще не зверталася за статусом тимчасового захисту у цій країні.

У Чехії ситуація, згідно з інформацією ООН, інша: за статусом захисту звернулися майже всі, хто прибув - 396,18 тис. із 396,33 тис.

У переважній більшості інших країн картина подібна до Чехії: статистика зафіксованих біженців цілком або майже дорівнює статистиці тих, хто звернувся за статусом захисту, що ймовірно пов'язано з особливістю їх обліку та завершенням 90-денного терміну перебування в рамках безвізового режиму. Винятком, подібним до Німеччини, є лише Румунія - 45,53 тис. зі статусом з 84,53 тис. зафіксованих у країні біженців та Естонія - 30,29 тис. із 46,73 тис.

Італія, як і раніше, йде на четвертому місці за кількістю зареєстрованих біженців з України - 143,13 тис., а замикає п'ятірку Іспанія, в якій за три тижні кількість зареєстрованих збільшилася на 5 тис. - до 128,89 тис.

Слідом йде Болгарія з показником - 123,36 тис., єдина у якої кількість зареєстрованих зі статусом тимчасового захисту набагато більша за кількість зафіксованих біженців з України - 86,58 тис.

Понад 50 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту також у Великій Британії - 99,7 тис., Франції (дані на 4 липня) - 92,16 тис. (зростання на 4,2 тис.), Словаччини - 85,77 тис. (зростання більше ніж на 6 тис.).

Серед цих країн також Австрія - 76,21 тис., Нідерланди (дані на 5 липня) - 68,05 тис., Литва - 59,47 тис., Швейцарія - 57,02 тис. та Бельгія - 51,12 тис.

Слідом йдуть Португалія - 47,75 тис., Ірландія - 44,58 тис. (зростання на 4,2 тис.), Бельгія - 48,38 тис., Швеція - 40,45 тис., Латвія - 35,80 тис. , Фінляндія - 32,67 тис., Данія - 29,83 тис. та Угорщина - 26,93 тис., а також згадані вище Румунія та Естонія.

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Норвегії - 21,06 тис., Греції - 16,80 тис., Хорватії - 16,09 тис. та на Кіпрі - 14,37 тис.

Крім того, у статистиці ООН про тих, хто отримав статус тимчасового захисту, представлені біженці з України в Словенії - 6,79 тис., Люксембургу - 5,78 тис., Чорногорії - 5,26 тис., на Мальті - 1,24 тис., Ісландії - 1,22 тис., у Сербії та Косово - 0,85 тис. та Ліхтенштейні - 0,26 тис.

ООН також вказала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, проте немає даних про набуття ними статусу: Туреччина (дані на 19 травня) - 145 тис., Молдова - 86,24 тис., Грузія - 23,11 тис., Азербайджан - 4,80 тис., Албанія - 2,50 тис., Північна Македонія - 1,64 тис., Вірменія - 0,49 тис. та Боснія та Герцеговина - 0,30 тис.

Окремо варто назвати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 745,80 тис. та 16,68 тис. осіб. У інформації ООН зазначається, що у РФ зафіксовані всі, хто перетнув кордон, тоді як у Білорусі - 10,35 тис. Дані про набуття ними статусу відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Загалом, за даними ООН на 19 липня, з України з початку війни виїхало 9,567 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ та Білорусі) 3,793 млн. Згідно з цією інформацією, загальну кількість біженців з початку війни можна оцінити приблизно у 5,4-5,5 млн осіб, зокрема до Росії - близько 1,75 млн осіб.

"Від початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої домівки. На сьогодні це найбільша криза переміщення людей у світі. В Україні понад 6,3 млн людей залишаються переміщеними в результаті війни", - зазначає УВКБ ООН, хоча три тижні тому оцінка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні була вищою - 7,1 млн.

УВКБ ООН наголошує, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі - 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема в Європі - 5 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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