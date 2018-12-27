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Поставкой э/э в Киеве с января будут заниматься 32 компании
15:53 27.12.2018 |
Услуги по поставке электрической энергии с момента перехода на рынок э/э - с 1 января в Киеве будут осуществлять 32 компании, сообщил руководитель департамента маркетинга и продаж "ДТЭК Сети" Евгений Бушма в ходе брифинга в среду.
Комментируя переход к рынку, он подчеркнул, что задолженности потребителей, накопившиеся перед облэнерго до запуска рынка, с 1 января необходимо будет погашать перед организацией, которая с нового года будет осуществлять только распределение э/э.
"Правила розничного рынка дают абсолютно законное право распределителям (поскольку долги остаются на них) отключать за долги старой модели. Поэтому я обращаю внимание: задолженности, которые будут образованы за 2018 год, обязательно нужно будет оплатить предыдущим поставщикам", - сказал он.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
"ДТЭК Сети" - операционный холдинг, созданный в 2018 году с целью подготовки ДТЭК к работе в условиях нового конкурентного рынка электроэнергии, соответствующего европейским стандартам. Поставку э/э в Киеве с момента запуска рынка э/э будет осуществлять компания "Киевские энергетические услуги" (ДТЭК), которая в том числе выполняет функции поставщика универсальных услуг. В свою очередь оператором системы распределения э/э в столице будет "ДТЭК Киевские электросети".
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