realme GT Neo 6: AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8s Gen 3 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт за $290

Компанія realme, як і обіцяла, провела захід у Китаї, на якому анонсувала новий недорогий смартфон із топовими характеристиками.

Гаджет зовні схожий на модель realme GT Neo 6 SE. Смартфон оснастили 6.78-дюймовим дисплеєм із 8T LTPO AMOLED-матрицею та склом Gorilla Glass Victus 2. Екран має роздільну здатність FHD+, частоту оновлення від 1 до 120 Гц і пікову яскравість у 6000 ніт для HDR контенту. У панель вбудований сканер відбитків пальців, а також отвір для фронтальної камери на 32 МП.

Основна камера в новинці подвійна на 50 МП (Sony IMX882 з OIS) + 8 МП (Sony IMX355). Гаджет має захист від води IP65 і батарею на 5500 мАг. Новинка підтримує швидку зарядку на 120 Вт. З коробки в пристрої встановлена операційна система Android 14 і оболонка realme UI 5.

За продуктивність realme GT Neo відповідає флагманський процесор Snapdragon 8s Gen 3. Чип працює в парі з 12/16 ГБ ОЗП і накопичувачем до 1 ТБ.

Продажі realme GT Neo 6 стартують у Китаї 15 травня. Смартфон коштуватиме від $290.