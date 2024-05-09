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realme GT Neo 6: AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8s Gen 3 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт за $290
14:42 09.05.2024 |
Компанія realme, як і обіцяла, провела захід у Китаї, на якому анонсувала новий недорогий смартфон із топовими характеристиками.
Гаджет зовні схожий на модель realme GT Neo 6 SE. Смартфон оснастили 6.78-дюймовим дисплеєм із 8T LTPO AMOLED-матрицею та склом Gorilla Glass Victus 2. Екран має роздільну здатність FHD+, частоту оновлення від 1 до 120 Гц і пікову яскравість у 6000 ніт для HDR контенту. У панель вбудований сканер відбитків пальців, а також отвір для фронтальної камери на 32 МП.
Основна камера в новинці подвійна на 50 МП (Sony IMX882 з OIS) + 8 МП (Sony IMX355). Гаджет має захист від води IP65 і батарею на 5500 мАг. Новинка підтримує швидку зарядку на 120 Вт. З коробки в пристрої встановлена операційна система Android 14 і оболонка realme UI 5.
За продуктивність realme GT Neo відповідає флагманський процесор Snapdragon 8s Gen 3. Чип працює в парі з 12/16 ГБ ОЗП і накопичувачем до 1 ТБ.
Продажі realme GT Neo 6 стартують у Китаї 15 травня. Смартфон коштуватиме від $290.
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