Суд повернув державі водосховище та землю на Київщині вартістю 8 млрд грн

Київська обласна прокуратура у судовому порядку повернула у державну власність Саливонківське водосховище та земельну ділянку під ним площею 220 га вартістю понад 8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що підприємство незаконно використало водосховище та земельну ділянку під ним для рибогосподарської діяльності.

Як пояснюють в Офісі генпрокурора, промисловий вилов і вирощування риби велися на підставі Режиму рибогосподарської експлуатації водоймища без отримання правовстановлювальних документів.

Законом не передбачено можливості використання водних біоресурсів без отримання права на водні об'єкти та земельні ділянки під ними.

Довідка

Саливонківське водосховище збудовано у другій половині XIX століття власником цукрового заводу. Водосховище руслове, розташоване на річці Протока басейну річки Рось в адміністративних межах Гребінківської селищної ради та Саливонківської сільської ради Васильківського району Київської області. Площа водосховища 220 га, обсяг 4,8 млн кубометрів. Призначення водосховища комплексне - промислове водопостачання, зрошення, риборозведення, рекреація.