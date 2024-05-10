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АНАЛІТИКА

Електронний кабінет військовозобов'язаного: Кабмін затвердив порядок ведення реєстру

17:32 10.05.2024 |

Україна

 

Кабінет Міністрів затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також врегулював роботу електронного кабінету військовозобов'язаного.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 10 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, уточнення персональних даних військовозобов'язаних та резервістів", - написав Мельничук.

Рішенням уряду також врегульовано питання обміну інформацією для Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних центральних органів виконавчою влади.

Крім того, Кабмін визначив порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов'язаному, резервісту через електронні кабінети.

Порядок затверджено відповідно до статті 5 закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" та статті 20 закону "Про правовий режим воєнного стану", додав Мельничук.

Як повідомлялося, електронний кабінет військовозобов'язаного має запрацювати з 18 травня, а доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок, розповідала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Проте якщо військовозобов'язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК після відповідної повістки.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов'язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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