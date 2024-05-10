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Франція поставить ЗСУ прострочені далекобійні ракети Scalp
15:58 10.05.2024 |
Франція придумала новий спосіб допомагати Україні оборонятися від нападу Росії: вона планує передати далекобійні ракети Scalp з вичерпаним терміном придатності або зібрані з прострочених компонентів, повідомила 9 травня медіакомпанія Radio France Internationale (RFI).
Невикористані або демонтовані ракети для використання їхніх компонентів у нових французькі заводи мають за три місяці зробити придатними до застосування, а їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою.
Економічно вигідне рішення для Франції
Один зі співрозмовників RFI назвав цей план вельми ефективним в економічному плані, оскільки ракети і так призначені для утилізації, а їхня передача Збройним силам України (ЗСУ) дозволить Франції уникнути спустошення власного ракетного арсеналу.
У січні президент Франції Еммануель Макрон повідомив про намір надати ЗСУ 40 ракет Scalp. Джерела медіакомпанії розповіли, що знайдене рішення дасть змогу вчетверо скоротити витрати порівняно з виробництвом нових ракет.
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