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АНАЛІТИКА

ВР підняла штрафи за порушення правил мобілізації

 

Верховна Рада підняла штрафи за порушення правил мобілізації, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент проголосував в цілому №10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. За - 256", - написав Железняк у телеграмі.

Згідно з ухваленим законопроєктом, за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період розмір штрафу для громадян становить від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн). Такі штрафи, зокрема, передбачені за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період (під час воєнного стану).

Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань за порушення законодавства штраф становить від 2000 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 59,5 тис. грн.).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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