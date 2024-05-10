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АНАЛІТИКА

Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16

 

Одній з бригад тактичної авіації Чехія передала перший тренажер винищувача F-16.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Наразі його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.


F-16 для України

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.
За матеріалами: Цензор.НЕТ
Ключові теги: Чехія
 

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