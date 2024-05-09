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АНАЛІТИКА

Google представив технологію ШІ для пошуку нових ліків

23:00 08.05.2024 |

Новини IT

 

Google Deepmind представила третю основну версію своєї моделі штучного інтелекту "AlphaFold", розробленої, щоб допомогти вченим знаходити ліки та ефективніше боротися з хворобами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У 2020 році компанія досягла значного прогресу в молекулярній біології, використовуючи ШІ для успішного прогнозування поведінки мікроскопічних білків.

Завдяки останньому втіленню AlphaFold дослідники з DeepMind і дочірньої компанії Isomorphic Labs, якими керує співзасновник Деміс Хассабіс, відобразили поведінку всіх молекул життя, включаючи ДНК людини.

У DeepMind заявили, що новий ШІ скоротить час і гроші, необхідні для розробки методів лікування, які потенційно можуть змінити життя.

"Завдяки цим новим можливостям ми можемо сконструювати молекулу, яка буде зв'язуватися з певним місцем білка, і ми можемо передбачити, наскільки міцно вона буде зв'язуватися", - сказав Хассабіс.

Компанія також оголосила про випуск "сервера AlphaFold", безкоштовного онлайн-інструменту, який вчені можуть використовувати для перевірки своїх гіпотез перед проведенням тестів у реальному світі.

У DeepMind заявили, що новий сервер потребує менше комп'ютерних знань, дозволяючи дослідникам запускати тести лише кількома натисканнями кнопки.

Експерт з мікробіології з Університету Бірмінгема доктор Ніколь Вілер сказала, що AlphaFold 3 може значно пришвидшити процес відкриття ліків.

"Оскільки фізичне виробництво та тестування біологічних конструкцій на цей час є великим вузьким місцем у біотехнології", - пояснила вона.

Нагадаємо, ми писали, що Apple може показати власний штучний інтелект. Очікувалось, що це відбудеться під час онлайн-презентації, що пройшла 7 травня. Однак цього не відбулось.

Про те, як пройшла презентація Apple і які новинки представлені можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Google
 

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