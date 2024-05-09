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Google представив технологію ШІ для пошуку нових ліків
23:00 08.05.2024 |
Google Deepmind представила третю основну версію своєї моделі штучного інтелекту "AlphaFold", розробленої, щоб допомогти вченим знаходити ліки та ефективніше боротися з хворобами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У 2020 році компанія досягла значного прогресу в молекулярній біології, використовуючи ШІ для успішного прогнозування поведінки мікроскопічних білків.
Завдяки останньому втіленню AlphaFold дослідники з DeepMind і дочірньої компанії Isomorphic Labs, якими керує співзасновник Деміс Хассабіс, відобразили поведінку всіх молекул життя, включаючи ДНК людини.
У DeepMind заявили, що новий ШІ скоротить час і гроші, необхідні для розробки методів лікування, які потенційно можуть змінити життя.
"Завдяки цим новим можливостям ми можемо сконструювати молекулу, яка буде зв'язуватися з певним місцем білка, і ми можемо передбачити, наскільки міцно вона буде зв'язуватися", - сказав Хассабіс.
Компанія також оголосила про випуск "сервера AlphaFold", безкоштовного онлайн-інструменту, який вчені можуть використовувати для перевірки своїх гіпотез перед проведенням тестів у реальному світі.
У DeepMind заявили, що новий сервер потребує менше комп'ютерних знань, дозволяючи дослідникам запускати тести лише кількома натисканнями кнопки.
Експерт з мікробіології з Університету Бірмінгема доктор Ніколь Вілер сказала, що AlphaFold 3 може значно пришвидшити процес відкриття ліків.
"Оскільки фізичне виробництво та тестування біологічних конструкцій на цей час є великим вузьким місцем у біотехнології", - пояснила вона.
Нагадаємо, ми писали, що Apple може показати власний штучний інтелект. Очікувалось, що це відбудеться під час онлайн-презентації, що пройшла 7 травня. Однак цього не відбулось.
Про те, як пройшла презентація Apple і які новинки представлені можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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