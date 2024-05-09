Фінансові новини
- |
- 09.05.24
- |
- 21:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Данії розробили дрон, який заряджається від ліній електропередач
15:52 09.05.2024 |
Інженери з Університету Південної Данії створили "дрона-вампіра", який може літати практично нескінченно завдяки своєму унікальному джерелу енергії.
Головною особливістю цього дрону є його здатність автоматично приєднуватися до ліній електропередач для зарядки своїх батарей. Завдяки спеціальній системі датчиків і ШІ, вбудованій в апарат, безпілотник виявляє лінії електропередач та підключається до них, щоб отримувати необхідну електроенергію.
Команда інженерів визначила, що головною метою цих дронів є виявлення пошкоджень і збоїв у лініях електропередач, що може допомогти у запобіганні аварій та наданні безпеки електромереж. Це дозволить ефективно та економічно здійснювати обслуговування електромереж, що важливо для стабільності електропостачання.
Іншими можливими застосуваннями дронів є використання їх для контролю за лініями електропередач у важкодоступних місцях або надвеликих територіях, що може значно полегшити процес моніторингу електромереж для електропостачальних компаній.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойському обрали запобіжний захід без права на заставу у справі про замовне вбивство
ТОП-НОВИНИ
|Дрон СБУ вдарив по НПЗ у російській Башкирії, подолавши рекордні 1 500 км - джерело
|Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії - указ
|Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни
|ВР підняла штрафи за порушення правил мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri
|Neuralink Ілона Маска повідомив, що його мозковий чип мав проблеми після імплантації першому пацієнту
|В Данії розробили дрон, який заряджається від ліній електропередач
|realme GT Neo 6: AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8s Gen 3 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт за $290
|США можуть обмежити доступ Китаю до нових версій ChatGPT, – ЗМІ
|Google представив технологію ШІ для пошуку нових ліків
Бізнес
|BMW M4 CS отримав потужність 550 к.с.
|Ядерний бомбардувальник B-2 Spirit отримає новітню бомбу GBU-72/B вагою 2300 кг для знищення бункерів на великій глибині
|Samsung, LG та Vestel працюють над єдиною системою для керування пристроями зі смартфона
|TikTok та ByteDance звернулися до суду через закон, який дозволить заблокувати платформу у США
|США відкликали ліцензії на постачання чипів Intel та Qualcomm для китайської компанії Huawei
|Google додає нові способи налаштування двофакторної автентифікації
|Новий процесор Apple M4 в iPad Pro — у 2 рази швидший за M2, у 4 рази швидша графіка, продуктивність ШІ 38 TOPS