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АНАЛІТИКА

В Данії розробили дрон, який заряджається від ліній електропередач

15:52 09.05.2024 |

Новини IT

 

Інженери з Університету Південної Данії створили "дрона-вампіра", який може літати практично нескінченно завдяки своєму унікальному джерелу енергії.

Головною особливістю цього дрону є його здатність автоматично приєднуватися до ліній електропередач для зарядки своїх батарей. Завдяки спеціальній системі датчиків і ШІ, вбудованій в апарат, безпілотник виявляє лінії електропередач та підключається до них, щоб отримувати необхідну електроенергію.

Команда інженерів визначила, що головною метою цих дронів є виявлення пошкоджень і збоїв у лініях електропередач, що може допомогти у запобіганні аварій та наданні безпеки електромереж. Це дозволить ефективно та економічно здійснювати обслуговування електромереж, що важливо для стабільності електропостачання.


Іншими можливими застосуваннями дронів є використання їх для контролю за лініями електропередач у важкодоступних місцях або надвеликих територіях, що може значно полегшити процес моніторингу електромереж для електропостачальних компаній.
За матеріалами: gagadget.com
 

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