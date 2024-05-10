В Києві від завтра діятиме оновлений режим освітлення: що зміниться

В Києві, завтра, 11 травня, розпочне діяти оновлений режим освітлення, що допоможе скоротити споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю директора комунального підприємства (КП) "Київміськсвітло" Наталію Бондар в ефірі телеканалу "Київ".

Як розповіла Бондар, в Києві у 2023 році вдалось скоротити споживання електроенергії на 39% у порівнянні з 2018 роком.

"Час вмикання та вимикання освітлення в Києві встановлюється розпорядженням голови КМДА (Київська міська державна адміністрація, - ред.) залежно від астрономічних годин, світанку та заходу Сонця", - додала Бондар.

На сьогодні у Києві встановлений наступний графік зміни яскравості освітлення:

* 30% під час включення;

* 50% через 10 хвилин після включення;

* 70% через 15 хвилин;

* 55% з 22 до 23 години;

* 40% з 23 до 24;

* 30% з 24 години.

Від завтра діятиме оновлений режим освітлення:

* 30% під час включення;

* 50% через 30 хвилин після включення;

* 30% з 22 до 24 години;

* 20% з 24 години до світанку.

"Там, де встановлені натрієве і та ртутні ліхтарі, буде виключено тільки 50% ліхтарів. І це дасть можливість скоротити споживання електроенергії на освітленні в місті", - пояснила Бондар.