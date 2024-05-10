Фінансові новини
- |
- 10.05.24
- |
- 18:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Києві від завтра діятиме оновлений режим освітлення: що зміниться
16:57 10.05.2024 |
В Києві, завтра, 11 травня, розпочне діяти оновлений режим освітлення, що допоможе скоротити споживання електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю директора комунального підприємства (КП) "Київміськсвітло" Наталію Бондар в ефірі телеканалу "Київ".
Як розповіла Бондар, в Києві у 2023 році вдалось скоротити споживання електроенергії на 39% у порівнянні з 2018 роком.
"Час вмикання та вимикання освітлення в Києві встановлюється розпорядженням голови КМДА (Київська міська державна адміністрація, - ред.) залежно від астрономічних годин, світанку та заходу Сонця", - додала Бондар.
На сьогодні у Києві встановлений наступний графік зміни яскравості освітлення:
* 30% під час включення;
* 50% через 10 хвилин після включення;
* 70% через 15 хвилин;
* 55% з 22 до 23 години;
* 40% з 23 до 24;
* 30% з 24 години.
Від завтра діятиме оновлений режим освітлення:
* 30% під час включення;
* 50% через 30 хвилин після включення;
* 30% з 22 до 24 години;
* 20% з 24 години до світанку.
"Там, де встановлені натрієве і та ртутні ліхтарі, буде виключено тільки 50% ліхтарів. І це дасть можливість скоротити споживання електроенергії на освітленні в місті", - пояснила Бондар.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16
|У Калузькій області безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа
|Німеччина купить для України три пускові установки HIMARS
|Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Електронний кабінет військовозобов'язаного: Кабмін затвердив порядок ведення реєстру
|В Києві від завтра діятиме оновлений режим освітлення: що зміниться
|На кордоні з Румунією запустили послугу єЧерга для автобусів
|Ухвалено рішення про створення рекрутингового центру з укомплектування військових частин і підрозділів Сухопутних військ
|Суд повернув державі водосховище та землю на Київщині вартістю 8 млрд грн
|Зниження навантаження на мережу: у Києві приглушать вечірнє освітлення вулиць
Бізнес
|В Данії розробили дрон, який заряджається від ліній електропередач
|realme GT Neo 6: AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8s Gen 3 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт за $290
|США можуть обмежити доступ Китаю до нових версій ChatGPT, – ЗМІ
|Google представив технологію ШІ для пошуку нових ліків
|У США перевіряють Tesla через можливе шахрайство на тлі заяв керівників про автопілот
|YouTube запустив функцію, яка перемотує відео на найцікавіший момент
|BMW M4 CS отримав потужність 550 к.с.