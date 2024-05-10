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На кордоні з Румунією запустили послугу єЧерга для автобусів
16:17 10.05.2024 |
З 10 травня послуга реєстрації на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху для пасажирських перевізників стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише "Європейська правда".
Відтак пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг. Для цього у рамках послуги єЧерга міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону для автобусу.
Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути.
Послуга запрацює на таких КПП: "Дякове - Халмеу", "Красноїльск - Вікову де Сус", "Дяківці - Раковець", "Орлівка - Ісакча".
Реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" для вказаних пунктів пропуску почалась з 10 травня о 12:00.
З 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою.
Окрім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" з Польщею.
Загалом, за час роботи послуги єЧерга для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів.
На першому етапі запровадження послуги ключова мета реєстрації всіх автобусів в системі єЧерга - верифікація виконання міжнародних маршрутів та аналіз навантаження на кордон для того, щоб згодом дати кожному автобусу можливість перетину кордону відповідно до розкладу руху та без черг.
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