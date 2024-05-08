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АНАЛІТИКА

У США перевіряють Tesla через можливе шахрайство на тлі заяв керівників про автопілот

18:02 08.05.2024 |

Транспорт

 

Міністерство юстиції США перевіряє Tesla через підозри у шахрайстві та обмані інвесторів й споживачів щодо можливостей безпілотного керування їхніх авто. Про це повідомляє Reuters.

Системи автопілота та повного автономного водіння електромобілів допомагають у керуванні, гальмуванні та зміні смуги руху, але все ж не є повністю безпілотними та вимагають від водіїв бути уважними за кермом.

Міністерство юстиції вивчає заяви Ілона Маска та інших керівників компанії, оскільки вважають, що їхні слова могли вводити в оману споживачів та інвесторів щодо можливостей автономного керування авто.

Ілон Маск рокам розповідав, що автопілот у Tesla працює чудово й може завезти власників авто будь-куди без потреби торкатися керма. Він також робив заяви, що автопілот може керувати навіть краще за людей. Проте поки невідомо, які саме заяви від нього та інших керівників компанії вивчають.

Розслідування щодо Tesla розпочалося ще наприкінці 2021 року, а публічно про нього стало відомо у 2022 році. Серед іншого, вивчають дротове шахрайство, яке передбачає обман у міждержавних комунікаціях шляхом введення споживачів в оману щодо систем автопілота, а також обман інвесторів і шахрайство з цінними паперами.

Окрім Міністерства юстиції, твердження Tesla щодо автопілота та повного самостійного водіння також привернули увагу під час регулятивних розслідувань і судових позовів.

Протягом минулих кількох місяців регулятори безпеки та суди висловили занепокоєння тим, що корпоративні повідомлення про ці технології викликають у клієнтів помилкове відчуття безпеки на дорозі.
За матеріалами: Mezha.media
Ключові теги: Tesla
 

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