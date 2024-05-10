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Ухвалено рішення про створення рекрутингового центру з укомплектування військових частин і підрозділів Сухопутних військ
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив про ухвалене рішення створити рекрутинговий центр з укомплектування військових частин і підрозділів Сухопутних військ.
"Враховуючи те, що нині безпілотні технології вирішують низку складних і важливих бойових завдань на полі бою, першочергово основним завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ умотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем", - написав Павлюк у телеграм-каналі.
Він зазначив, що під час відбору кожен кандидат, який відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, у якому він хоче служити.
За словами Павлюка, базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в рамках спеціального навчального батальйону, фахова - також на базі окремого центру і під керівництвом фахівців із бойовим досвідом.
Більш детальну інформацію про програму відбору та підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314.
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