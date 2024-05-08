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АНАЛІТИКА

YouTube запустив функцію, яка перемотує відео на найцікавіший момент

17:19 08.05.2024 |

Новини IT

 

Відеосервіс YouTube офіційно запустив функцію Jump Ahead на основі штучного інтелекту для користувачів Premium. За допомогою неї користувачі зможуть переходити до найцікавіших частин відео на основі даних про перегляди інших і прогнозів ШІ.

Про це пише Mashable.

Наразі нова функція доступна для користувачів YouTube Premium, але поки лише для Android.

Це може бути корисним для глядачів, які шукають найкращі моменти у відео.

Jump Ahead працює на основі натискання кнопки двічі для перемотування на 10 секунд вперед, і якщо наиснути на кнопку "Перемотати вперед" у нижньому правому куті екрана, то можна буде перміститися на розділ, який глядач зазвичай пропускає, замість того, щоб промотати лише на 10 секунд.

Також YouTube тестує кнопку "Запитати" на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам Premium задавати конкретні запитання про відео або знаходити пов'язаний контент через інтерфейс чат-бота, не перериваючи відтворення.

Функція Jump Ahead буде доступна до 1 червня, "Запитати" - до 21 травня. Після цього YouTube може продовжити терміни або вивести їх із фази тестування та розгорнути їх як офіційні функції.

Штучний інтелект для Apple

Раніше повідомлялося, що Apple випустила серію нових моделей штучного інтелекту, що оптимізовані для роботи на пристроях компанії.

Таким чином Apple робить черговий крок у напрямку інтеграції ШІ у свої продукти. Раніше компанія презентувала MLX, фреймворк машинного навчання, оптимізований для Apple Silicon, а також моделі для редагування зображень (MGIE) і навігації на смартфонах (Ferret-UI).

Хоча Apple вже випускала інші моделі ШІ, вони не пропонують основних, базових моделей, як їхні конкуренти, ходять чутки, що компанія зверталася до Google та OpenAI, щоб додати їхні ШІ-моделі до своїх пристроїв.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Google
 

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