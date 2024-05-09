Neuralink Ілона Маска повідомив, що його мозковий чип мав проблеми після імплантації першому пацієнту

Мозковий чип Neuralink, який нещодавно імплантували першому пацієнту, мав механічні проблеми невдовзі після операції. Про це пише Bloomberg із посиланням на інформацію компанії Ілона Маска.

У січні Neuralink вперше провів імплантацію мозкового чипу людині. Ілон Маск тоді пояснив, що чип дає змогу керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, лише силою думки.

За місяць бізнесмен сповістив, що перший пацієнт із мозковим чипом Neuralink повністю одужав та може подумки керувати комп'ютерною мишею. Вже у березні з'явилося відео, у якому пацієнт грає у шахи силою думки.

А от тепер у Neuralink розповіли про проблеми з чипом. Виявилося, що за кілька тижнів після січневої операції деякі з ниток до електродів чипа від'єдналися - як наслідок, пристрій не працював належним чином.

У Neuralink заявили, що компенсували це відхилення за допомогою серії програмних виправлень, які "призвели до швидкого і стійкого поліпшення".

Люди, які працюють у сфері імплантації мозку, кажуть, що ускладнення могли виникнути через те, що нитки з'єднуються з пристроєм, який розміщено всередині черепної кістки, а не на поверхні мозкової тканини.

"Інженери та науковці не враховують, наскільки сильно мозок рухається у внутрішньочерепному просторі, - сказав нейрохірург зі Школи медицини Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Ерік Лейтхардт. - Просто кивок головою або різкий рух головою може призвести до зміщення у кілька міліметрів".

Як відомо, в Ілона Маска є великі амбіції щодо Neuralink. Він заявляє, що технологія допоможе у лікуванні таких захворювань, як ожиріння, депресія, шизофренія тощо.