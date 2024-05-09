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АНАЛІТИКА

Neuralink Ілона Маска повідомив, що його мозковий чип мав проблеми після імплантації першому пацієнту

16:52 09.05.2024 |

Новини IT

 

Мозковий чип Neuralink, який нещодавно імплантували першому пацієнту, мав механічні проблеми невдовзі після операції. Про це пише Bloomberg із посиланням на інформацію компанії Ілона Маска.

У січні Neuralink вперше провів імплантацію мозкового чипу людині. Ілон Маск тоді пояснив, що чип дає змогу керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, лише силою думки.

За місяць бізнесмен сповістив, що перший пацієнт із мозковим чипом Neuralink повністю одужав та може подумки керувати комп'ютерною мишею. Вже у березні з'явилося відео, у якому пацієнт грає у шахи силою думки.

А от тепер у Neuralink розповіли про проблеми з чипом. Виявилося, що за кілька тижнів після січневої операції деякі з ниток до електродів чипа від'єдналися - як наслідок, пристрій не працював належним чином.

У Neuralink заявили, що компенсували це відхилення за допомогою серії програмних виправлень, які "призвели до швидкого і стійкого поліпшення".

Люди, які працюють у сфері імплантації мозку, кажуть, що ускладнення могли виникнути через те, що нитки з'єднуються з пристроєм, який розміщено всередині черепної кістки, а не на поверхні мозкової тканини.

"Інженери та науковці не враховують, наскільки сильно мозок рухається у внутрішньочерепному просторі, - сказав нейрохірург зі Школи медицини Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Ерік Лейтхардт. - Просто кивок головою або різкий рух головою може призвести до зміщення у кілька міліметрів".

Як відомо, в Ілона Маска є великі амбіції щодо Neuralink. Він заявляє, що технологія допоможе у лікуванні таких захворювань, як ожиріння, депресія, шизофренія тощо.
За матеріалами: Mezha.media
 

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