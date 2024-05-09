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Зниження навантаження на мережу: у Києві приглушать вечірнє освітлення вулиць
16:49 09.05.2024 |
Через дефіцит в енергосистемі в Києві зменшать яскравість усіх ліхтарів у місті, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що внаслідок масованих атак росіян на енергетичні об'єкти спричинила дефіцит в енергосистемі країни. "Укренерго" вимушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. В тому числі можливі відключення і для промисловості та бізнесу Києва.
"Паралельно ми працюємо над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць", - йдеться в повідомленні.
У КМДА пояснили, що повністю виключати усі ліхтарі ніхто не буде. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням буде знижемо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%.
"У найважливіші для енергосистеми години навантажень - з 18:00 по 23:00. Не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях", - додали в КМДА.
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