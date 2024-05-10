Канада виділить понад 50 млн євро на ППО для України

Міністр оборони Канади Білл Блер

Канада виділить 76 мільйонів канадських доларів (51,6 мільйона євро або 55,7 мільйона доларів США у перерахунку) на ініціативу, яку очолила Німеччина, спрямовану на швидке постачання систем протиповітряної оборони в Україну для захисту від російських повітряних ударів. Про це повідомив у п'ятницю, 10 травня, міністр оборони країни Білл Блер під час візиту свого німецького колеги Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), пише Reuters. Берлін виступив з цією ініціативою минулого місяця у відповідь на збільшення кількості ударів військ РФ по території України.

"Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і зруйнували лікарні, електростанції та житлові будинки", - сказав Блер.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Канада виділила понад 14 мільярдів канадських доларів (9,5 мільярда євро) на загальну підтримку України, зокрема чотири мільярди канадських доларів (2,7 мільярда євро) на військову допомогу.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Раніше в п'ятницю США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. У пакет має увійти озброєння, яке вже є на складах США, зокрема ракети для ЗРК Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, машини із захистом від мін, протитанкові системи Javelin та інші боєприпаси, повідомляє Politico.

Напередодні Пісторіус під час візиту до США заявив, що Німеччина профінансує передачу Україні трьох реактивні систем залпового вогню HIMARS з американських запасів.