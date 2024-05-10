Ракети до Patriot і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки нададуть Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий Дім і керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і пресслужбу Пентагону.

У тексті зазначено, що Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити 400 млн доларів на потреби України.

При цьому на сайті Білого дому не вказується, яке озброєння буде передано Україні.

Зазначимо, що це вже другий пакет військової допомоги Україні від США після того, як Конгрес виділив на це гроші наприкінці квітня.

Що увійшло до пакета допомоги

У Пентагоні уточнили, що до пакету на 400 млн доларів увійшли:

* додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

* додаткові боєприпаси для NASAMS;

* зенітні ракети Stinger;

* обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами;

* додаткові HIMARS і боєприпаси;

* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

* бойові машини піхоти Bradley;

* бронетранспортери M113;

* машини із захистом від мін та засідок (MRAP);

* причепи для перевезення важкої техніки;

* ракети з оптичним наведенням (TOW);

* протитанкові системи Javelin та AT-4;

* високоточні авіаційні боєприпаси;

* високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

* стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

* боєприпаси та обладнання для розчищення перешкод;

* прибережні та річкові патрульні катери;

* засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

* запасні частини, учбові боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

