В Киеве за две недели работы системы велопроката Bike sharing украли 4 велосипеда из 100, один из них нашли - КГГА

Четыре из ста велосипедов внедренной в Киеве в августе новой системы велопроката были украдены, один из них впоследствии найден на столичном рынке электроники, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"За две недели работы системы велопроката в Киеве было украдено 4 велосипеда. Один из них нашли. Воры сняли с него колеса. Сорвали все механизмы и готовились красить раму. Нашли веломашину на одном из рынков электроники столицы", - говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столичные власти будут делать все возможное, чтобы предотвратить угон велосипедов системы общественного проката. "Каждый велосипед оснащен системой GPS, которая позволяет отследить, где этот велосипед находится. Но, к сожалению, случаи краж и вандализма случаются. У нас еще есть люди, которые не хотят жить в цивилизованном городе. И мы будем с этим бороться. Будем их приучать. Были и случаи, когда хотели украсть велосипед, но этих людей задержали", - заявил он в эфире телеканала "Киев".

По словам мэра украинской столицы, система велопроката в Киеве пока рассчитана на 33 велостанции, а в прокате находится 100 велосипедов. В рамках пилотного проекта первым оператором проката стала компания Nextbike, которая работает в 25 странах мира.

Мэр также заявил о планах развития велоинфраструктуры в Киеве и что на многих улицах, где проводится капитальный ремонт дорог, обустраиваются велодорожки. "Наша задача - создать все условия для велосипедистов. Для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Чтобы они также не мешали движению. Нам надо обустроить много велодорожек. Для этого создан отдельный подраздел в Департаменте транспорта. Мы привлекли специалистов, активистов, которые разрабатывают систему велопространства. Наша задача - реализовать эти планы и ожидания, чтобы передвижение на велосипеде стало более массовым в столице", - подчеркнул В.Кличко.

Как сообщалось, 15 августа в Киеве прошла презентация системы проката велосипедов - Bike sharing. В.Кличко на презентации заявил, что проект стартует со 100 велосипедов, а далее будет расширяться до нескольких тысяч. "Уверен, что спрос будет очень большой", - отметил он.

Арендовать велосипед в Киеве можно на 33 специальных площадках, в частности, возле парка Шевченко, у Золотых Ворот, на ул.Крещатик и Майдане Независимости. Люди смогут перемещаться от площадки к площадке, пользуясь картой в мобильном приложении. Велосипеды будут оборудованы GPS-навигатором и системой дистанционной блокировки. Сами велосипеды застрахованы, но в момент аренды за них отвечает пользователь.

Цена проката составляет 30 грн за 30 мин. Велосипедом можно пользоваться не более 12 часов в день. Также можно купить месячный абонемент за 199 грн и каждые первые 30 минут будут бесплатными. Абонемент на сезон (девять месяцев) стоит 899 грн. Если велосипед не возвращается в течение 12 часов, насчитывается штраф в размене 1 тыс. грн.

По словам партнеров проекта компании NextBike, стоимость каждого велосипеда составляет 15 тыс. грн.

Bike sharing - это система совместного использования велосипедов, которая позволяет арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций, а после поездки вернуть велосипед в любой пункт проката, установленный в этом же городе.