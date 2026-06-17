Необґрунтовані статки на мільйони: САП повідомила про порушення у віцепрем’єра Кулеби

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою стягнути в дохід держави активи віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби на суму майже 5 млн грн. Про це повідомила її пресслужба.





Чому це важливо. Кулеба - чинний заступник голови уряду України, досі цивільна конфіскація до настільки високопоставлених осіб не застосовувалася. Цивільна конфіскація дозволяє вилучати активи посадовців, походження яких вони не можуть пояснити законними доходами.

Підставою для звернення до суду стали матеріали Національного антикорупційного бюро.





Деталі. У позові стверджується, що Кулеба нібито використовував близьке оточення для оформлення нерухомості Києві під час перебування на різних керівних посадах:

→ у 2021 році, будучи першим заступником голови КМДА, Кулеба через рідну сестру уклав попередні договори на купівлю квартири та машиномісця у Києві;

→ у 2023 році, перебуваючи на посаді заступника керівника Офісу президента, він залучив свого водія для фінального оформлення договорів купівлі-продажу, надання послуг та державної реєстрації цих об'єктів.

Аналіз офіційних доходів та витрат показав, що ані сам Кулеба, ані його родина не мали достатніх законних джерел фінансування для придбання цієї нерухомості.





Дізнатися більше. Влітку 2025 року журналісти Bihus.info повідомили, що Кулеба користується трикімнатною квартирою з паркомісцем у житловому комплексі бізнес-класу "Шевченківський". Цей новий ЖК розташований у Києві на вулиці Золотоустівській.

Орієнтовна вартість такої квартири після будівельників становить близько 8 млн грн, а разом із паркомісцем (яке окремо коштує від $20 000 до $30 000) загальна вартість становить 8-8,5 млн грн, не рахуючи витрат на ремонт.

Офіційно ця нерухомість записана на сестру посадовця - Надію Андріанову, яка оформила право власності на квартиру і паркомісце в останній день жовтня 2023 року.

Сам Кулеба пояснював, що його сестра інвестувала в цю забудову ще у 2021 році зі своїх коштів. Він також заявив, що вони з сестрою часом обмінюються житлом, і він переїхав туди, оскільки сестра певний час не перебувала в країні, а для його родини проживання в цій квартирі зараз є зручнішим.





Що далі. Прокурор вимагає від суду визнати вказані активи необґрунтованими та конфіскувати їх у номінальної власниці, сестри посадовця, на користь держави.