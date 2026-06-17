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67% очікують на зміну президента після війни — опитування
13:59 17.06.2026 |
88% опитаних українців очікують на перезавантаження центральної влади після війни. Зокрема, 67% очікують на зміну президента.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного із 7 травня до 3 червня.
Соціологи підкреслили, що йдеться саме про період після війни, і додають, що опитування КМІС показують, що більшість українців - проти проведення виборів, доки війна не завершилася.
У КМІС зазначають, що якщо три роки тому 73% очікували на перезавантаження центральної влади принаймні на одному рівні, то зараз показник зріс до 88%.
У випадку парламенту із 69% до 83% стало більше тих, хто очікує на перезавантаження після війни. Щодо уряду показник ріст із 47% до 74%, у випадку президента - з 23% до 67%.
Також соціологи показали дані щодо доцільності перезавантаження після війни на рівні президента в розрізі довіри до нього. Так, лише серед тих, хто повністю йому довіряє, меншість (33%) очікує перевантаження на цьому рівні після війни (а більшість, відповідно - проти).
Уже серед тих, хто радше довіряє, більшість (68%) очікують на перезавантаження на цьому рівні після війни. А серед тих, хто не довіряє (і радше, і зовсім) - майже всі очікують змін.
Про опитування
КМІС проводив опитування 7 травня - 3 червня 2026 року методом телефонних інтерв'ю (CATI). Всього було опитано 1000 громадян України віком від 18 років, які на момент опитування проживали на підконтрольній українському урядові території.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%. Соціологи вважають, що отримані результати зберігають високу репрезентативність і дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.
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