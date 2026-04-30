Євросоюз може надати Україні спеціальні пільги до вступу — Politico

Європейський Союз розробляє модель поступової інтеграції України з доступом до ринку та програм ЄС без права голосу, оскільки швидкий вступ відкладається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на чотирьох дипломатів, обізнаних з ходом обговорень.

Зазначається, що запропонований варіант передбачає ширший доступ до європейського ринку, а також участь у різних європейських програмах. Водночас йдеться про обмежений формат співпраці - без права голосу в ухваленні рішень.

"Країни-члени чітко дали зрозуміти, що членство в короткостроковій перспективі буде дуже важко уявити.

Але нам потрібна позитивна пропозиція щодо того, як ми можемо краще рухатися вперед разом до того часу", - сказав один із дипломатів.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов наголосив, що стратегічним пріоритетом залишається повноправне членство:

"Пріоритетом України залишається повноцінне членство в ЄС, але ми також очікуємо швидких і відчутних кроків вже зараз".

Чому ЄС відмовився від прискореного вступу

Ініціатива з'явилася після того, як країни ЄС відхилили ідею швидкого вступу України без завершення необхідних реформ. Дипломати зазначають, що членство в короткостроковій перспективі наразі виглядає малоймовірним.

Ключову роль у формуванні нового підходу відіграють Німеччина та Франція, які підтримують Україну, але наполягають на поступовості процесу та дотриманні процедур.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидке членство є нереалістичним, однак можливе розширення участі України в роботі європейських інституцій.

Які варіанти інтеграції обговорюються

Серед можливих форматів співпраці розглядаються:

частковий доступ України до єдиного ринку ЄС;

участь у фінансових та інвестиційних програмах;

залучення до окремих структур ЄС без права голосу;

запровадження спеціального статусу, який би закріпив незворотність європейського курсу України.

Окремо Київ наполягає на практичних економічних кроках, зокрема спрощенні торгівлі через угоду ACAA та активнішій участі українських компаній у промислових проєктах ЄС.

Перспективи членства України в ЄС

Попри політичну підтримку, процес євроінтеграції залишається довготривалим. За оцінками європейських посадовців, навіть за умови швидких реформ завершення переговорних етапів можливе не раніше 2027 року.

Водночас у ЄС підкреслюють, що проміжні формати не замінюють повноцінного членства, яке залишається стратегічною метою як для Брюсселя, так і для Києва.