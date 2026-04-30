Євросоюз може надати Україні спеціальні пільги до вступу — Politico

Європейський Союз розробляє модель поступової інтеграції України з доступом до ринку та програм ЄС без права голосу, оскільки швидкий вступ відкладається.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише  Politico з посиланням на чотирьох дипломатів, обізнаних з ходом обговорень.

Зазначається, що запропонований варіант передбачає ширший доступ до європейського ринку, а також участь у різних європейських програмах. Водночас йдеться про обмежений формат співпраці - без права голосу в ухваленні рішень.

"Країни-члени чітко дали зрозуміти, що членство в короткостроковій перспективі буде дуже важко уявити.

Але нам потрібна позитивна пропозиція щодо того, як ми можемо краще рухатися вперед разом до того часу", - сказав один із дипломатів.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов наголосив, що стратегічним пріоритетом залишається повноправне членство:

"Пріоритетом України залишається повноцінне членство в ЄС, але ми також очікуємо швидких і відчутних кроків вже зараз".


Чому ЄС відмовився від прискореного вступу

Ініціатива з'явилася після того, як країни ЄС відхилили ідею швидкого вступу України без завершення необхідних реформ. Дипломати зазначають, що членство в короткостроковій перспективі наразі виглядає малоймовірним.

Ключову роль у формуванні нового підходу відіграють Німеччина та Франція, які підтримують Україну, але наполягають на поступовості процесу та дотриманні процедур.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидке членство є нереалістичним, однак можливе розширення участі України в роботі європейських інституцій.


Які варіанти інтеграції обговорюються

Серед можливих форматів співпраці розглядаються:

  • частковий доступ України до єдиного ринку ЄС;
  • участь у фінансових та інвестиційних програмах;
  • залучення до окремих структур ЄС без права голосу;
  • запровадження спеціального статусу, який би закріпив незворотність європейського курсу України.

    • Окремо Київ наполягає на практичних економічних кроках, зокрема спрощенні торгівлі через угоду ACAA та активнішій участі українських компаній у промислових проєктах ЄС.


    Перспективи членства України в ЄС

    Попри політичну підтримку, процес євроінтеграції залишається довготривалим. За оцінками європейських посадовців, навіть за умови швидких реформ завершення переговорних етапів можливе не раніше 2027 року.

    Водночас у ЄС підкреслюють, що проміжні формати не замінюють повноцінного членства, яке залишається стратегічною метою як для Брюсселя, так і для Києва. 
    За матеріалами: Цензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,0820
    		  0,0085
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 51,5803
    		  0,0804
    		 0,16

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,6627  0,01 0,03 44,2436  0,04 0,08
    EUR 51,2314  0,01 0,02 51,8227  0,07 0,14

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,0600  0,00 0,00 44,0900  0,00 0,00
    EUR 51,5017  0,02 0,04 51,5191  0,02 0,04

