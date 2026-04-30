У США заявили про розблокування $400 млн допомоги Україні після затримок у Пентагоні – ЗМІ

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом, було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок і затримок у Міністерстві оборони США, які викликали критику з боку частини американських законодавців, повідомляє Notus.

"фінансування було розблоковано станом на вчора", - зазначив він під час слухання Комітету Палати представників із питань збройних сил.

За його словами, затримка була пов'язана з юридичною перевіркою в Пентагоні.

У Конгресі частина законодавців висловлювала невдоволення затримками. Зокрема, сенатор Мітч Макконнелл заявив, що кошти "зараз припадають пилом" і були затримані директоріатом політики Пентагону.

Контролер Пентагону Джей Гьорст повідомив журналістам після слухань, що кошти перебували на юридичній перевірці, а також наголосив, що терміни надання допомоги залежатимуть від її використання Україною: "Це залежить від того, що вони на це куплять".