Керівник Rheinmetall відмовився від заяв про українські безпілотники

Очільник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю німецькому телеканалу ntv у середу, 22 квітня, дистанціювався від своїх резонансних заяв, опублікованих раніше у журналі The Atlantic від 27 березня цього року. Тоді видання The Atlantic поширило текст розмови з ним, де були скандальні слова про те, що розробка дронів в Україні - це не інновація, а робота "українських домогосподарок", які буцім друкують деталі на 3D-принтерах на кухнях.

За словами Папперґера, його висловлювання не були перевірені та були подані у хибному контексті. "Ми мали три тези. Це були: Rheinmetall не робить квадрокоптери й не робитиме їх у майбутньому. Наші дрони збираються за принципом Click і Play, як у Lego. І: Українські родини допомагають усі разом. Це все було пов'язано абсолютно інакше", - пояснив топменеджер.

Він додав, що вже контактував із багатьма українськими політиками, які зрозуміли, що ситуацію сприйняли "цілком неправильно".


Реакція Володимира Зеленського

Попри спроби Папперґера виправдатися, президент України Володимир Зеленський і надалі критикує позицію очільника концерну. В останньому інтерв'ю він назвав такі закиди з боку керівника Rheinmetall визнанням того, що Україна стала гідним конкурентом на світовій арені. За словами Зеленського, за показниками якості, кількості та ціни Україна сьогодні є номером один у світі.

Раніше Зеленський ущипливо відповів на адресу Rheinmetall: "Ми виробляємо наші українські дрони вже разом із Німеччиною, проте з іншою німецькою компанією. Перепрошую. (...) Я вважаю, що заява керівника Rheinmetall насправді є визнанням цієї реальності".

Перед тим український президент гостро відреагував на цитату про домогосподарок, зазначивши: "Якщо кожна українська домогосподарка може будувати дрони, тоді кожна українська домогосподарка може бути й керівником Rheinmetall". А радник Зеленського Олександр Камишін підтримав цю думку, нагадавши в соцмережі X, що українські БпЛА, які Папперґер, згідно з The Atlantic, назвав "кухонними", вже знищили понад 11 тисяч російських танків.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

