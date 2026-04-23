Керівник Rheinmetall відмовився від заяв про українські безпілотники

Очільник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю німецькому телеканалу ntv у середу, 22 квітня, дистанціювався від своїх резонансних заяв, опублікованих раніше у журналі The Atlantic від 27 березня цього року. Тоді видання The Atlantic поширило текст розмови з ним, де були скандальні слова
про те, що розробка дронів в Україні - це не інновація, а робота
"українських домогосподарок", які буцім друкують деталі на 3D-принтерах
на кухнях.
За словами Папперґера, його висловлювання не були перевірені та були
подані у хибному контексті. "Ми мали три тези. Це були: Rheinmetall не
робить квадрокоптери й не робитиме їх у майбутньому. Наші дрони
збираються за принципом Click і Play, як у Lego. І: Українські родини
допомагають усі разом. Це все було пов'язано абсолютно інакше", -
пояснив топменеджер.
Він додав, що вже контактував із багатьма українськими політиками, які зрозуміли, що ситуацію сприйняли "цілком неправильно".
Реакція Володимира Зеленського
Попри спроби Папперґера виправдатися, президент України Володимир Зеленський і
надалі критикує позицію очільника концерну. В останньому інтерв'ю він
назвав такі закиди з боку керівника Rheinmetall визнанням того, що
Україна стала гідним конкурентом на світовій арені. За словами
Зеленського, за показниками якості, кількості та ціни Україна сьогодні є
номером один у світі.
Раніше Зеленський ущипливо відповів на адресу Rheinmetall:
"Ми виробляємо наші українські дрони вже разом із Німеччиною, проте з
іншою німецькою компанією. Перепрошую. (...) Я вважаю, що заява
керівника Rheinmetall насправді є визнанням цієї реальності".
Перед тим український президент гостро відреагував на цитату про
домогосподарок, зазначивши: "Якщо кожна українська домогосподарка може
будувати дрони, тоді кожна українська домогосподарка може бути й
керівником Rheinmetall". А радник Зеленського Олександр Камишін
підтримав цю думку, нагадавши в соцмережі X, що українські БпЛА, які
Папперґер, згідно з The Atlantic, назвав "кухонними", вже знищили понад
11 тисяч російських танків.