Україна отримає від Бельгії 15 зенітних установок Gepard
09:26 23.04.2026 |
Україна отримає від Бельгії 15 зенітних самохідних установок Gepard для захисту неба. Техніку викуплять у приватної компанії, відремонтують та передадуть ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання L'Echo.
Подробиці постачання Gepard
Як повідомило видання, бельгійський уряд планує придбати 15 зенітних броньованих машин у компанії OIP (дочірня фірма ізраїльської Elbit Systems).
Ці установки раніше перебували на озброєнні армії Бельгії, але були виведені з експлуатації у 2000-х роках і викуплені приватним сектором.
Закупівля є частиною масштабного пакета військової допомоги Україні на суму 1 мільярд євро, який було ухвалено на початку квітня.
Перед відправкою до Києва бронетехніку відремонтують на бельгійських підприємствах. Сума угоди наразі не розголошується.
Ефективність техніки
Зенітні установки Gepard обладнані двома 35-мм гарматами та двома радарами.
Попри те, що машини були розроблені ще у 1970-х роках, вони демонструють високу ефективність у війні проти РФ.
Зокрема, їх успішно використовують для перехоплення російських дронів-камікадзе та крилатих ракет на близьких відстанях.
ТОП-НОВИНИ
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
ТОП-НОВИНИ
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Керівник Rheinmetall відмовився від заяв про українські безпілотники
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|Україна отримає від Бельгії 15 зенітних установок Gepard
|Іспанія надасть Україні значну кількість бронетехніки та 155-мм снарядів — заява міністерки
|«Позитивні сигнали» з Будапешта: Єврокомісія про перспективи України в ЄС
|Судове рішення дозволило Порошенку оформити поділ майна з дружиною
Бізнес
|Google Фото додав функції м’якої корекції рис обличчя
|Samsung SDI постачатиме Mercedes-Benz нові NCM-батареї для електрокарів
|е-ТТН розширила функціонал: доступні всі акти коригування — Мінрозвитку
|У Японії вперше притягнули до відповідальності за публікацію спойлерів
|Технологічна безпека: США знову заблокували продаж Lumileds Китаю
|NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
|Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус