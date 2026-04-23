Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Позитивні сигнали» з Будапешта: Єврокомісія про перспективи України в ЄС
08:29 23.04.2026 |
Єврокомісарка з розширення Марта Кос каже про можливість прогресу в переговорах з Україною про її вступ до ЄС завдяки зміні влади в Угорщині. Про це Марта Кос заявила журналістам у Брюсселі 22 квітня, передає кореспондентка Радіо Свобода.
«З нинішнім урядом Угорщини можливо рухатися вперед щодо кредиту на 90 мільярдів. Із новим урядом ми, сподіваємося, рухатимемося вперед у процесі вступу. Ми почули певні позитивні сигнали від майбутнього прем'єр-міністра Угорщини, і в цьому зараз різниця... Упевнена, що ми дуже скоро зможемо офіційно відкрити перший переговорний кластер, а потім і всі інші», - зазначила Кос.
Єврокомісарка додала, що сподівається на прогрес уже під час головування Кіпру в Раді ЄС, яке триває в першому півріччі 2026-го. А до завершення цього року Кос розраховує, що відкритими будуть усі шість кластерів.
Щодо можливості поступового членства України в ЄС спочатку без права голосу й доступу до його грошових фондів (ідея Франції й Німеччини) Кос підтвердила, що нині з державами-членами обговорюють різні ідеї.
«Є багато ідей щодо того, як нам варто переглянути методологію розширення, яка створювалася для мирного часу... Тож зараз обговорюємо з державами-членами різні ідеї: чи є спосіб, зважаючи на те, що процес вступу може тривати довго, бо потрібно зробити дуже багато, - посилити поступову інтеграцію... Ми вже використовуємо принцип поступової інтеграції переважно в економічній сфері - як-от роумінг, SEPA (єдина зона платежів для членів ЄС та партнерів - ред.), енергетика - і доволі успішно. Але зараз ми обговорюємо, чи є інші сфери, де можна застосувати той самий принцип», - сказала, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Кос.
ТОП-НОВИНИ
|«Позитивні сигнали» з Будапешта: Єврокомісія про перспективи України в ЄС
