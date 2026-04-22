Судове рішення дозволило Порошенку оформити поділ майна з дружиною
16:40 22.04.2026 |
Марина Порошенко, дружина експрезидента Петра Порошенка, виграла апеляцію - суд дозволив поділити майно, яке належить на праві спільної сумісної власності подружжю.
Про це стало відомо з ухвали Вінницького апеляційного суду.
Вінницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу на рішення Крижопільського районного суду Вінницької області.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниця цивільну справу №134/470/25 за позовом про поділ майна подружжя, суд вирішив задовольнити апеляційну скаргу представника позивачки, адвоката Крістіни Мисенко.
"Рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 03 лютого 2026 року скасувати і ухвалити нове. Поділити майно, яке належить на праві спільної сумісної власності подружжю", - говориться в ухвалі.
Зокрема, суд постановив визнати за позивачкою право особистої приватної власності на 8190 акцій ПАТ ЗНКІФ ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ. Відповідно до балансової вартості активів на останній звітний період, вартість 8190 акцій становить 8 332 566 218,65 грн.
Також ідеться про майно на загальну суму 8 534 330 774 (вісім мільярдів п`ятсот тридцять чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот сімдесят чотири) гривні 56 коп.
За відповідачем (Петром Порошенко) суд визнав право особистої приватної власності на мотоцикл HONDA CMX 1100D, напівпричіп KING TRAILERS, автомобіль VOLVO S90 2.0 T8 INSCRIPTION тощо.
Також йому належить нарахована, але невиплачена частина прибутку правового утворення без статусу юридичної особи Сіквент (Швайц) АҐ (попереднє найменування: Ротшильд Траст (Швайц) АҐ) у розмірі 20 000 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 25 березня 2025 року становить 832 892 000 грн та готівка у розмірі 3 190 905 107,30 грн,
Усього майно оцінено у загальну суму вісім мільярдів п`ятсот п`ятдесят три мільйони сімсот дванадцять тисяч шістсот сімдесят дві гривні 30 коп.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня її проголошення.
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
У РУБРИЦІ
|Судове рішення дозволило Порошенку оформити поділ майна з дружиною
|У ЄС попередили про відсутність гарантій фінансування значної частини потреб України у 2027 році
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|У Люксембурзі Рада ЄС із закордонних справ обговорить Україну
|Зеленський: Віткоффу і Кушнеру візит до Києва важливіший, ніж Україні
Бізнес
|Технологічна безпека: США знову заблокували продаж Lumileds Китаю
|NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
|Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту