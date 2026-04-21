Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня

Вето Угорщини, яке блокує остаточне рішення про виділення Позики на підтримку України у розмірі EUR90 млрд, може бути знято вже в цю середу, 22 квітня.

Як йдеться у публікації у понеділок на сайті Ради ЄС, відповідний додатковий пункт №41 включений у порядок денний засідання Coreper - Комітету постійних представників (послів країн-членів) Ради ЄС у Брюсселі, яке відбудеться 22 квітня.

Мова йде про поправка до регламенту про багаторічний бюджет ЄС (MFF) на 2021-2027 роки.

В то же час прем'єр Угорщини Віктор Орбан днями підтвердив, що цього точно не станеться, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба", зупинений після російських обстрілів.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос у виступі на структурованому діалозі з Європейським парламентом у понеділок зазначила, що в Єврокомісії очікують, що "щойно нафта знову потече трубопроводом "Дружба", а це може статися вже цими днями, ми зможемо надати Україні довгоочікуваний кредит у розмірі EUR90 млрд".

"Зараз ми з оптимізмом сподіваємося, що за підтримки нового уряду Угорщини Рада ЄС незабаром зможе офіційно відкрити всі кластери переговорів (з Україною)", - сказала також Кос.

Як повідомлялося, Україна розраховувала на отримання першого траншу EUR90 млрд кредиту ЄС, політично схваленого наприкінці минулого року, вже у квітні цього року, але Угорщина заблокувала його.