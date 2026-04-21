Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня

Вето Угорщини, яке блокує остаточне рішення про виділення Позики на підтримку України у розмірі EUR90 млрд, може бути знято вже в цю середу, 22 квітня.

Як йдеться у публікації у понеділок на сайті Ради ЄС, відповідний додатковий пункт №41 включений у порядок денний засідання Coreper - Комітету постійних представників (послів країн-членів) Ради ЄС у Брюсселі, яке відбудеться 22 квітня.

Мова йде про поправка до регламенту про багаторічний бюджет ЄС (MFF) на 2021-2027 роки.

В то же час прем'єр Угорщини Віктор Орбан днями підтвердив, що цього точно не станеться, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба", зупинений після російських обстрілів.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос у виступі на структурованому діалозі з Європейським парламентом у понеділок зазначила, що в Єврокомісії очікують, що "щойно нафта знову потече трубопроводом "Дружба", а це може статися вже цими днями, ми зможемо надати Україні довгоочікуваний кредит у розмірі EUR90 млрд".

"Зараз ми з оптимізмом сподіваємося, що за підтримки нового уряду Угорщини Рада ЄС незабаром зможе офіційно відкрити всі кластери переговорів (з Україною)", - сказала також Кос.

Як повідомлялося, Україна розраховувала на отримання першого траншу EUR90 млрд кредиту ЄС, політично схваленого наприкінці минулого року, вже у квітні цього року, але Угорщина заблокувала його.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

