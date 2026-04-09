Наступний крок до ЄС: Київ у травні може отримати модель вступу

Країни Європейського Союзу працюють над моделлю вступу України до ЄС, і в першій половині цього року можуть її сформулювати, заявив у середу, 8 квітня, український віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час зустрічі із журналістами у Києві.

Як повідомляє кореспондент DW, на цій зустрічі Качка наголосив, що наразі немає чіткої моделі вступу України до ЄС. "Nord-Baltic Eight (формат співпраці восьми країн Північної Європи та Балтії. - Ред.) має свою позицію досить прогресивну. Дуже креативна робота йде в Німеччині, Франції, Нідерландах. Насправді, дуже позитивне мислення, я думаю, що в травні вони будуть мати більш чітку картину. Вони орієнтуються на 27-й рік щодо вирішення питання вступу України в ЄС", - сказав він.

Віцепрем'єр висловив упевненість, що у травні концептуалізуються певні підходи щодо моделі вступу України. "Я думаю, що в першій половині року це буде зрозуміло. Точно ніхто не відкинув ідею проговорювати те, що в 27-му році буде якась модель вступу в ЄС", - зазначив Качка. При цьому він зазначив, що балканський сценарій вступу України не обговорюється. "Ніхто не сказав, що у нас буде балканський сценарій - виконаєте бенчмарки, потім ми відкриємо кластери, закриємо кластери, потім почнемо думати над договором про умови вступу в ЄС, а потім ще там будемо якусь вічність ратифікувати. Цього немає", - наголосив він.

Качка: Потрібно ухвалити близько ста законопроєктів

Крім того, віцепрем'єр запевнив, що Верховна Рада України підтримує схвалення законопроєктів, які стосуються вступу ЄС. "У нас є близько ста законопроєктів у Верховній Раді, які тою чи іншою мірою закривають бенчмарки. Тому в принципі дуже активно зараз консолідуємось по всіх цих речах", - наголосив Качка.

ЄС неофіційно відкрив усі кластери про вступ України

Водночас Качка нагадав, що 17 березня Україна та Євросоюз неформально на рівні експертів відкрили переговори за трьома останніми кластерами щодо вступу до ЄС: третій кластер - "Конкурентоспроможність та зростання", четвертий - "Зелений порядок денний та стале сполучення" та п'ятий - "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". "Тепер наша задача подати їм імплементаційні плани, як ми бачимо ці перехідні періоди. Це нам дало можливість завершити роботу по національній програмі адаптації законодавства", - сказав він.

Водночас Качка зауважив, що з часом буде потрібно формально відкрити кластери. "Це може відбутися в рамках однієї міжурядової конференції. Але це більше питання політичного характеру, тому що нам потрібна Угорщина. Зараз у нас політичний процес іде таким чином, що ніхто не чекає формального відкриття кластерів, всі чекають від нас прогресу по виконанню бенчмарок, і це фактично вирішальний елемент для того, як швидко ми можемо вступити в Європейський Союз", - констатував він.

Нагадаємо, перші три кластери щодо верховенства права, внутрішнього ринку та зовнішніх відносин були відкриті у Львові у грудні минулого року під час неформального засідання Ради ЄС із загальних справ. Під час тієї зустрічі було оголошено про новий формат ведення переговорів про вступ України до ЄС, котрий отримав назву frontloading, що з англійської можна перекласти як зосередження зусиль на початковому етапі.

Необхідність у створенні такого формату виникла через те, що Угорщина наклала вето на офіційне відкриття кластерів щодо переговорів про вступ України до ЄС. Frontloading дає можливість Києву виконати всю технічну роботу на рівні експертних груп за всіма шістьма кластерами без офіційної згоди Будапешта. У ЄС і в Києві розраховують, що після парламентських виборів 12 квітня політична ситуація в Угорщині зміниться, і процес ухвалення рішень у Європейській Раді щодо вступу України буде розблоковано.