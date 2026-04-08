Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Іран стягуватиме плату за прохід через Ормузьку протоку під час перемир’я — AP

Умови перемир'я на Близькому Сході передбачають, що Іран і Оман зможуть стягувати плату з суден, які проходять через Ормузьку протоку, повідомило агентство Associated Press з посиланням на неназваного регіонального посадовця.

За його словами, Іран зможе спрямовувати отримані кошти на відбудову, а як витрачатиме свою частку Оман, він не знає.

Протока розташована в територіальних водах Оману й Ірану, але її традиційно вважали міжнародним водним шляхом і до війни жодних зборів за прохід не стягували.

З кінця лютого 2026 року вона була фактично закрита Іраном, що створило глобальну енергетичну кризу. В середу після оголошення про перемир'я ціни на нафту різко впали, але все одно залишаються на 30% вищими, ніж були до початку війни.

Агентство Bloomberg з посиланням на дані компанії Kpler пише, що виходу з Перської затоки очікують 800 суден. Серед них - 426 танкерів із сирою нафтою та нафтопродуктами, 34 газовози з LPG (зрідженим нафтовим газом) та 19 суден з LNG (зрідженим природним газом). Інші перевозять сипучі вантажі, зокрема аграрну продукцію чи метали, або контейнери.

За підрахунками Міжнародної морської організації станом на кінець березня, на борту цих та допоміжних суден залишаються близько 20 000 цивільних моряків.

Перші два судна, що спробували вийти після оголошення, за даними систем відстеження, вранці йшли парою у напрямку іранських островів Ларак і Кешм. Одне з них - Tour 2, танкер класу "суецмакс", який перебуває під санкціями США і ходить під іранським прапором. Поруч із ним йшов суховантаж NJ Earth, який належить грецькій компанії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Іран
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4946
  0,0885
 0,20
EUR
 1
 50,2711
  0,0499
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2363  0,04 0,09 43,7475  0,07 0,17
EUR 50,3300  0,28 0,56 51,0238  0,33 0,64

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,02 0,05
EUR 50,8278  0,55 1,09 50,8498  0,55 1,10

