США та Іран досягли домовленості: бомбардування припинено, Ормузька протока відкривається
11:14 08.04.2026 |
Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного розблокування Ормузької протоки Тегераном. Іран підтвердив готовність піти на припинення вогню, висунувши при цьому низку умов. Мирні перемовини мають розпочатись у Пакистані ймовірно 10 квітня.
"Я згоден призупинити бомбардування та атаки на Іран на період у два тижні", - написав Трамп у соцмережах.
За його словами, він отримав від Ірану "пропозицію з 10 пунктів", яку вважає "робочою основою для переговорів". Трамп зазначив, що два тижні необхідні для того, щоб домовитися про остаточну угоду.
У разі відмови Ірану розблокувати Ормузьку протоку, через яку проходило 20% світової нафти та скрапленого газу, Трамп погрожував розбомбити інфраструктуру Ірану, включно з мостами та електростанціями, а також знищити "іранську цивілізацію".
Термін ультиматуму спливав о 01:00 за Гринвічем (03:00 за Києвом) 8 квітня. У момент, коли Трамп написав про "припинення вогню", до цього часу залишалося трохи більше години.
В останні години Пакистан, який виступав посередником між Іраном і США, публічно заявив, що передав сторонам мирну пропозицію, яка вимагала від Вашингтона призупинити бомбардування на два тижні, а від Тегерана - відкрити протоку.
У своєму дописі Трамп згадав, що розмовляв із пакистанським прем'єр-міністром Шехбазом Шарифом та фельдмаршалом Асимом Муніром, й вони попросили його "стримати руйнівну силу, спрямовану на Іран сьогодні ввечері" (у США тоді ще був вечір).
"Майже всі попередні суперечливі моменти між Сполученими Штатами та Іраном узгоджені, але двотижневий період дозволить надати угоді остаточного вигляду та реалізувати її", - написав президент.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
