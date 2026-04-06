06.04.26
- 05:18
Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС
09:07 03.04.2026 |
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
"Було приємно зустріти Марcеля де Вінка, генерального директора з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів, у Києві. Ми вдячні за незмінну підтримку в оборонній сфері та лідерство Нідерландів, зокрема в рамках ініціативи PURL. Ми обговорили хід реалізації спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи", - написав Кислиця у соцмережі Х у четвер.
Він зазначив, що підчас зустрічі також було порушено питання щодо подальших контактів на найвищому рівні та євроінтеграції України.
"Президент Зеленський був радий вітати прем'єр-міністра Йеттена в Києві в березні і прагне ще більше зміцнити чудові відносини між двома країнами. Ми обмінялися думками щодо кроків, спрямованих на забезпечення відповідальності Росії. Ми вдячні Нідерландам за їхнє лідерство в цій сфері. Ми високо цінуємо наше міцне партнерство та тісну координацію щодо вступу України до ЄС. Ми також детально обговорили мирний процес та шляхи забезпечення активної європейської участі за столом переговорів", - акцентував Кислиця.
