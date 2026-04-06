Антикорупційний суд затвердив угоду у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо корупції на Одеському припортовому заводі.

Про це повідомила у Фейсбуці Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Укрінформ.

Ідеться про оборудку 2015 року. Продукцію заводу тоді реалізовували за цінами, нижчими ніж ринкові.

Затверджена судом угода передбачає, що понад 77,5 млн гривень збитків будуть відшкодовані державі у повному обсязі, ще 50 млн грн фігуранти спрямують на підтримку Збройних сил України через фандрайзингову платформу United24.

Відповідно до умов угоди, ⁠обвинувачені повністю визнали свою вину та погодилися на узгоджене покарання. Вироки суду отримали:

народний депутат України VIII скликання - штраф у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

колишній заступник директора й ексначальник відділу підприємства - три роки позбавлення волі, заборона на один рік обіймати певні посади та штраф;

колишній член правління заводу та власник компанії-посередника - три роки позбавлення волі, заборона на один рік обіймати певні посади та штраф.

Декого з фігурантів звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строків давності. Інші отримали по два роки іспитового строку.

Частина фігурантів перебуває за кордоном - в Австрії та Великій Британії. Екстрадиційні запити щодо них не були задоволені. Троє вже мали право на закриття справи через строки давності.

«Попри всі ці обставини, в межах угоди: вони відмовилися від закриття провадження, ⁠визнали вину, взяли на себе зобов'язання компенсувати збитки і підтримати військо», - наголошують у прокуратурі.