Антикорупційний суд затвердив угоду у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі
08:54 03.04.2026 |
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо корупції на Одеському припортовому заводі.
Про це повідомила у Фейсбуці Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Укрінформ.
Ідеться про оборудку 2015 року. Продукцію заводу тоді реалізовували за цінами, нижчими ніж ринкові.
Затверджена судом угода передбачає, що понад 77,5 млн гривень збитків будуть відшкодовані державі у повному обсязі, ще 50 млн грн фігуранти спрямують на підтримку Збройних сил України через фандрайзингову платформу United24.
Відповідно до умов угоди, обвинувачені повністю визнали свою вину та погодилися на узгоджене покарання. Вироки суду отримали:
народний депутат України VIII скликання - штраф у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
колишній заступник директора й ексначальник відділу підприємства - три роки позбавлення волі, заборона на один рік обіймати певні посади та штраф;
колишній член правління заводу та власник компанії-посередника - три роки позбавлення волі, заборона на один рік обіймати певні посади та штраф.
Декого з фігурантів звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строків давності. Інші отримали по два роки іспитового строку.
Частина фігурантів перебуває за кордоном - в Австрії та Великій Британії. Екстрадиційні запити щодо них не були задоволені. Троє вже мали право на закриття справи через строки давності.
«Попри всі ці обставини, в межах угоди: вони відмовилися від закриття провадження, визнали вину, взяли на себе зобов'язання компенсувати збитки і підтримати військо», - наголошують у прокуратурі.
Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув'язнення
Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
Антикорупційний суд затвердив угоду у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі
Меркель про Мінські угоди: у 2015-му вони зупинили сценарій повного захоплення України
Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув'язнення
Парламент Молдови ухвалив остаточне рішення про вихід країни з СНД
За даними Financial Times, Трамп розглядав припинення військової допомоги Україні у разі бездіяльності Європи щодо Ормузької протоки
Бізнес
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції