06.04.26
05:18
Меркель про Мінські угоди: у 2015-му вони зупинили сценарій повного захоплення України
08:09 03.04.2026 |
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Мінські угоди 2015 року були укладені тоді, коли диктатор РФ Володимир Путін міг вільно захопити Україну. Водночас ці домовленості, за її словами, дозволили Києву "підготуватися" до повномасштабної війни.
Про це Меркель розповіла в подкасті журналістки "FREIHEIT DELUXE with Jagoda Marinić", передає Цензор.НЕТ.
Заява Меркель про Мінські угоди
Під час розмови журналістка нагадала, що війна в Україні триває, та попросила ексканцлерку оцінити нинішню ситуацію в Європі, а також її власні рішення щодо України та Росії в минулому.
Меркель зазначила, що нині Європейський Союз загалом зберігає єдність, хоча й стикається зі складними викликами. Вона також зауважила, що неодноразово переосмислювала свої дії того періоду, зокрема щодо діалогу з Путіним.
"Коли я говорю про період, за який я несла відповідальність, я можу сказати тільки одне. Я ще раз критично осмислила це питання. У 2015 році, коли ми підписали Мінські угоди, Путін міг просто захопити Україну. Ніхто не зміг би йому протистояти", - заявила вона.
Меркель відзначила стійкість України, наголосивши, що країна змогла вистояти у складні роки після початку путінської агресії, і висловила сподівання, що Україна "стане суверенною державою, здатною ухвалювати власні рішення".
Дипломатія Європи
Також Меркель прокоментувала нинішню ситуацію на політичній арені й заявила, що війні в Україні мало хто міг запобігти. Ексканцлерка закликала Європу не залишати дипломатію щодо України лише американцям, оскільки це не відповідає європейському суверенітету.
Європа має однаковою застосовувати три інструменти: військову силу, економічну міць та дипломатію, додала вона.
|Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
