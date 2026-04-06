Парламент Молдови ухвалив остаточне рішення про вихід країни з СНД

Парламент Молдови ухвалив у другому читанні закони про денонсацію угоди про створення СНД і статуту Співдружності.

За ці рішення проголосували в четвер 60 депутатів зі 101 від правлячої партії "Дія і солідарність", "Демократія вдома", а також колишній прем'єр-міністр Іон Кіку (від фракції "Альтернатива").

Депутати від Партії комуністів і Партії соціалістів голосували проти денонсації угод. Вони заявили, що "вихід Молдови з СНД матиме катастрофічні наслідки для економіки Молдови".

Денонсація цих угод ініційована МЗС, яке стверджує, що основоположні цінності й принципи СНД на сьогодні не дотримуються деякими учасниками Співдружності. "Крім того, денонсація угоди СНД є природним і неминучим кроком на шляху до досягнення мети вступу до Європейського Союзу", - наголошується в пояснювальній записці МЗС.

На сьогодні з 283 угод у рамках СНД Молдова вже денонсувала 71, а близько 60 перебувають на стадії розгляду. Парламент пояснює це приведенням національної політики й модернізації законодавчої та економічної бази країни у відповідність до стандартів і норм Євросоюзу.

Після того як президент Молдови підпише закони парламенту, МЗС надішле всі документи до Виконкому СНД, а вихід зі Співдружності, відповідно до Віденської конвенції, буде завершено через 12 місяців після цього.

