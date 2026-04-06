Парламент Молдови ухвалив остаточне рішення про вихід країни з СНД
12:51 02.04.2026 |
Парламент Молдови ухвалив у другому читанні закони про денонсацію угоди про створення СНД і статуту Співдружності.
За ці рішення проголосували в четвер 60 депутатів зі 101 від правлячої партії "Дія і солідарність", "Демократія вдома", а також колишній прем'єр-міністр Іон Кіку (від фракції "Альтернатива").
Депутати від Партії комуністів і Партії соціалістів голосували проти денонсації угод. Вони заявили, що "вихід Молдови з СНД матиме катастрофічні наслідки для економіки Молдови".
Денонсація цих угод ініційована МЗС, яке стверджує, що основоположні цінності й принципи СНД на сьогодні не дотримуються деякими учасниками Співдружності. "Крім того, денонсація угоди СНД є природним і неминучим кроком на шляху до досягнення мети вступу до Європейського Союзу", - наголошується в пояснювальній записці МЗС.
На сьогодні з 283 угод у рамках СНД Молдова вже денонсувала 71, а близько 60 перебувають на стадії розгляду. Парламент пояснює це приведенням національної політики й модернізації законодавчої та економічної бази країни у відповідність до стандартів і норм Євросоюзу.
Після того як президент Молдови підпише закони парламенту, МЗС надішле всі документи до Виконкому СНД, а вихід зі Співдружності, відповідно до Віденської конвенції, буде завершено через 12 місяців після цього.
|Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
