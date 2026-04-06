Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Парламент Молдови ухвалив остаточне рішення про вихід країни з СНД

Парламент Молдови ухвалив у другому читанні закони про денонсацію угоди про створення СНД і статуту Співдружності.

За ці рішення проголосували в четвер 60 депутатів зі 101 від правлячої партії "Дія і солідарність", "Демократія вдома", а також колишній прем'єр-міністр Іон Кіку (від фракції "Альтернатива").

Депутати від Партії комуністів і Партії соціалістів голосували проти денонсації угод. Вони заявили, що "вихід Молдови з СНД матиме катастрофічні наслідки для економіки Молдови".

Денонсація цих угод ініційована МЗС, яке стверджує, що основоположні цінності й принципи СНД на сьогодні не дотримуються деякими учасниками Співдружності. "Крім того, денонсація угоди СНД є природним і неминучим кроком на шляху до досягнення мети вступу до Європейського Союзу", - наголошується в пояснювальній записці МЗС.

На сьогодні з 283 угод у рамках СНД Молдова вже денонсувала 71, а близько 60 перебувають на стадії розгляду. Парламент пояснює це приведенням національної політики й модернізації законодавчої та економічної бази країни у відповідність до стандартів і норм Євросоюзу.

Після того як президент Молдови підпише закони парламенту, МЗС надішле всі документи до Виконкому СНД, а вихід зі Співдружності, відповідно до Віденської конвенції, буде завершено через 12 місяців після цього.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Молдова
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

