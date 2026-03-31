Бізнес

Трамп - країнам, що відмовилися розблоковувати Ормузьку протоку: Доведеться захищатися самостійно

Президент США Дональд Трамп заявив, що США більше не допомагатимуть країнам, які не можуть отримати паливо через блокаду Ормузької протоки.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.


Що сказав Трамп?

"Усі ті країни, які не можуть отримати авіаційне паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, що відмовилася брати участь у зміні керівництва Ірану, - маю для вас пропозицію:

По-перше, купуйте у США - у нас цього вдосталь. По-друге, наберіться хоч трохи запізнілої сміливості, вирушайте до протоки й просто візьміть це.

Вам доведеться почати вчитися захищати себе самостійно - США більше не прийдуть вам на допомогу, так само як і ви не прийшли нам.

Іран, по суті, вже зруйнований. Найважча частина зроблена. Ідіть і забирайте свою нафту!" - зазначив лідер США.

США критикує країни, які не допомогли із Ормузькою протокою


Критика Франції

Також Трамп оприлюднив допис про Францію.

"Франція не дозволила літакам, що прямували до Ізраїлю та були завантажені військовими постачаннями, пролітати над французькою територією", - написав він.

За словами Трампа, США це запам'ятають.


США критикує країни, які не допомогли із Ормузькою протокою
За матеріалами: Цензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9175
  0,1220
 0,28
EUR
 1
 50,4546
  0,1423
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5377  0,02 0,03 44,0815  0,02 0,03
EUR 50,1560  0,13 0,25 50,7952  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7500  0,10 0,23 43,7800  0,10 0,23
EUR 50,4525  0,17 0,35 50,4739  0,18 0,36

