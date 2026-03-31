Трамп - країнам, що відмовилися розблоковувати Ормузьку протоку: Доведеться захищатися самостійно
15:39 31.03.2026 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що США більше не допомагатимуть країнам, які не можуть отримати паливо через блокаду Ормузької протоки.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав Трамп?
"Усі ті країни, які не можуть отримати авіаційне паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, що відмовилася брати участь у зміні керівництва Ірану, - маю для вас пропозицію:
По-перше, купуйте у США - у нас цього вдосталь. По-друге, наберіться хоч трохи запізнілої сміливості, вирушайте до протоки й просто візьміть це.
Вам доведеться почати вчитися захищати себе самостійно - США більше не прийдуть вам на допомогу, так само як і ви не прийшли нам.
Іран, по суті, вже зруйнований. Найважча частина зроблена. Ідіть і забирайте свою нафту!" - зазначив лідер США.
Критика Франції
Також Трамп оприлюднив допис про Францію.
"Франція не дозволила літакам, що прямували до Ізраїлю та були завантажені військовими постачаннями, пролітати над французькою територією", - написав він.
За словами Трампа, США це запам'ятають.
