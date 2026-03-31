За даними WSJ, Трамп розглядає можливість завершення війни з Іраном без відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану. Він згоден на це навіть за умови, якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Останніми днями Трамп і його помічники дійшли висновку, що спроба відкрити вузьке місце в протоці затягне конфлікт за межі його плану, розрахованого на 4-6 тижнів.

З цієї причини президент вирішив, що США повинні досягти своїх головних цілей: послабити іранський військово-морський флот і запаси ракет, а також згорнути поточні бойові дії, водночас чинячи дипломатичний тиск на Тегеран з метою відновлення вільного потоку торгівлі.

Якщо ж це не вдасться, Вашингтон наполягатиме на тому, щоб союзники в Європі та країнах Перської затоки взяли на себе ініціативу щодо відновлення роботи протоки.

Також джерела кажуть, що Трамп може розглянути військові варіанти, але вони не є для нього першочерговим завданням.

WSJ додало, що якщо війна закінчиться без відкриття Ормузької протоки, то, ймовірно, Тегеран зміцнить контроль над цим водним шляхом, а складна операція з її відкриття буде відкладена на пізніший термін.
За матеріалами: РБК-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7955
  0,0445
 0,10
EUR
 1
 50,3123
  0,1738
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5377  0,02 0,03 44,0815  0,02 0,03
EUR 50,1560  0,13 0,25 50,7952  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,08 0,18 43,8800  0,08 0,18
EUR 50,2784  0,21 0,41 50,2952  0,21 0,41

