За даними WSJ, Трамп розглядає можливість завершення війни з Іраном без відкриття Ормузької протоки
08:40 31.03.2026 |
Президент США Дональд заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану. Він згоден на це навіть за умови, якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Останніми днями Трамп і його помічники дійшли висновку, що спроба відкрити вузьке місце в протоці затягне конфлікт за межі його плану, розрахованого на 4-6 тижнів.
З цієї причини президент вирішив, що США повинні досягти своїх головних цілей: послабити іранський військово-морський флот і запаси ракет, а також згорнути поточні бойові дії, водночас чинячи дипломатичний тиск на Тегеран з метою відновлення вільного потоку торгівлі.
Якщо ж це не вдасться, Вашингтон наполягатиме на тому, щоб союзники в Європі та країнах Перської затоки взяли на себе ініціативу щодо відновлення роботи протоки.
Також джерела кажуть, що Трамп може розглянути військові варіанти, але вони не є для нього першочерговим завданням.
WSJ додало, що якщо війна закінчиться без відкриття Ормузької протоки, то, ймовірно, Тегеран зміцнить контроль над цим водним шляхом, а складна операція з її відкриття буде відкладена на пізніший термін.
Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль
Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE
Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Зеленський про переговори в Маямі: без результатів, Трамп хоче миру ціною виходу ЗСУ з Донеччини
|У звіті ЄС окреслили п’ять країн, у яких зафіксовано підрив демократичних інститутів
|Іспанія ухвалила рішення обмежити використання свого повітряного простору для літаків США, задіяних в операціях проти Ірану
|Керівники напряму штучного інтелекту Мінцифри перейшли до Міноборони з метою розвитку AI-технологій для ЗСУ
Бізнес
|Світові виробники авто згортають амбітні плани з випуску електромобілів — Financial Times
|Blue Origin подала заявку на запуск понад 51 тисячі супутників для космічних дата-центрів
|ШІ-боти випередять людей за обсягом інтернет-трафіку до 2027 року — заява Cloudflare
|Абсолютний нуль без гелію: Китай заявляє про прорив у охолодженні електроніки
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital