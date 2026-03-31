У звіті ЄС окреслили п’ять країн, у яких зафіксовано підрив демократичних інститутів

Європейська правозахисна організація Liberties заявила, що уряди п'яти країн ЄС послідовно та навмисно підривають верховенство права. Йдеться про Болгарію, Хорватію, Італію, Словаччину та Угорщину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіт організації.

Висновки зроблені у звіті Liberties за 2026 рік, який базується на даних понад 40 неурядових організацій із 22 країн. У документі ці держави названі такими, що системно послаблюють демократичні інститути, правові механізми та систему стримувань і противаг.

Що відомо

Найбільш помітний регрес, за даними правозахисників, зафіксовано у Словаччині під керівництвом прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Йдеться про погіршення ситуації одразу у кількох сферах - правосудді, антикорупційній політиці, свободі медіа та функціонуванні інституцій.

Схожі тенденції зафіксовано і в Болгарії. Водночас Угорщину автори звіту фактично виділили окремо, зазначивши, що за роки правління Віктора Орбана країна продовжує ухвалювати дедалі більш регресивні закони без ознак змін.

Подробиці

Окремо у звіті згадується група країн, де ситуація з верховенством права погіршується частково, але не системно. До цієї категорії віднесли Бельгію, Данію, Францію, Німеччину та Швецію. Правозахисники назвали їх "повзунами", підкресливши поступове ослаблення окремих демократичних стандартів.

Ще вісім держав - Чехію, Естонію, Грецію, Ірландію, Литву, Нідерланди, Румунію та Іспанію - визначено як "стагнаторів". Це означає, що ситуація там не демонструє суттєвого прогресу, але й не погіршується різко.

До цієї ж групи віднесли і Польщу. У звіті зазначається, що уряд Дональда Туска намагається відновити незалежність інституцій, зокрема судової системи, однак стикається з обмеженнями, зокрема через президентське вето. За оцінкою авторів, цей випадок демонструє складність відновлення інституційної незалежності після її ослаблення.

Єдиною країною ЄС, яка, за оцінкою Liberties, демонструє активне покращення стандартів верховенства права, стала Латвія. У звіті підкреслюється, що загальна тенденція в Європейському Союзі свідчить про зростання викликів для демократичних інститутів навіть у традиційно стабільних демократіях.