Керівники напряму штучного інтелекту Мінцифри перейшли до Міноборони з метою розвитку AI-технологій для ЗСУ
13:26 30.03.2026 |
CEO та CTO AI Center of Excellence при Мінцифри Данило Цьвок і Дмитро Овчаренко перейшли до Міноборони, де очолили новий Defense AI Center "A1".
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
За словами міністра, Defense AI Center "A1" має пришвидшити впровадження штучного інтелекту у бойові процеси та скоротити шлях від досвіду на фронті до технологічних рішень.
Очолили нову структуру колишні керівники ШІ-напряму Мінцифри: CEO Данило Цьвок та CTO Дмитро Овчаренко. Раніше вони відповідали за розвиток державних ШІ-проєктів у межах WINWIN AI Center of Excellence.
Цьвок обіймав посаду Chief AI Officer Мінцифри та керував запуском ключових ініціатив, зокрема Дія.AI, національної великої мовної моделі та стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року. Овчаренко відповідав за технічний напрям і розвиток ШІ-інфраструктури, включно з проєктом AI Factory.
"Центр працює як повноцінна структура, що поєднує розробку, дослідження і впровадження AI-рішень. Наш фокус - інструменти, які дають практичну перевагу на полі бою", - зазначив Федоров.
Ключовим напрямом роботи стане робота з даними: формування стандартів їх якості, захисту та використання для навчання моделей. Це має забезпечити точніший аналіз, прогнозування та швидше ухвалення рішень у бойових умовах.
Паралельно команда розвиватиме симуляційні середовища для тестування рішень, AI-інфраструктуру для швидкого розгортання систем, а також інструменти, які можна безпосередньо інтегрувати у військові підрозділи.
Додається, що "A1" створюється за підтримки уряду Великої Британії та передбачає розширення партнерств як із державними структурами інших країн, так і з приватними технологічними компаніями.
