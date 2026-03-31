Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Керівники напряму штучного інтелекту Мінцифри перейшли до Міноборони з метою розвитку AI-технологій для ЗСУ

13:26 30.03.2026 |

Політика

CEO та CTO AI Center of Excellence при Мінцифри Данило Цьвок і Дмитро Овчаренко перейшли до Міноборони, де очолили новий Defense AI Center "A1".

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За словами міністра, Defense AI Center "A1" має пришвидшити впровадження штучного інтелекту у бойові процеси та скоротити шлях від досвіду на фронті до технологічних рішень.

Очолили нову структуру колишні керівники ШІ-напряму Мінцифри: CEO Данило Цьвок та CTO Дмитро Овчаренко. Раніше вони відповідали за розвиток державних ШІ-проєктів у межах WINWIN AI Center of Excellence.

Цьвок обіймав посаду Chief AI Officer Мінцифри та керував запуском ключових ініціатив, зокрема Дія.AI, національної великої мовної моделі та стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року. Овчаренко відповідав за технічний напрям і розвиток ШІ-інфраструктури, включно з проєктом AI Factory.

"Центр працює як повноцінна структура, що поєднує розробку, дослідження і впровадження AI-рішень. Наш фокус - інструменти, які дають практичну перевагу на полі бою", - зазначив Федоров.

Ключовим напрямом роботи стане робота з даними: формування стандартів їх якості, захисту та використання для навчання моделей. Це має забезпечити точніший аналіз, прогнозування та швидше ухвалення рішень у бойових умовах.

Паралельно команда розвиватиме симуляційні середовища для тестування рішень, AI-інфраструктуру для швидкого розгортання систем, а також інструменти, які можна безпосередньо інтегрувати у військові підрозділи.

Додається, що "A1" створюється за підтримки уряду Великої Британії та передбачає розширення партнерств як із державними структурами інших країн, так і з приватними технологічними компаніями.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7955
  0,0445
 0,10
EUR
 1
 50,3123
  0,1738
 0,34

Курс обміну валют на вчора, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5226  0,02 0,05 44,0968  0,08 0,19
EUR 50,2832  0,11 0,22 50,9547  0,16 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,08 0,18 43,8800  0,08 0,18
EUR 50,2784  0,21 0,41 50,2952  0,21 0,41

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес