Візит Зеленського до Йорданії: Україна готова до спільних ініціатив

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 29 березня, відвідав Йорданію, де зустрівся із королем Абдаллою II.

"Обговорили можливе партнерство в безпековій сфері й загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки", - написав президент України у Telegram.

За словами Зеленського, Україна відкрита до спільної роботи для захисту дроново-ракетних ударів.

"З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо", - зазначив президент України. Таку систему за словами Зеленського, Україна має через п'ятирічний досвід боротьби із російськими ударами та іранськими дронами.


Турне Зеленського

За останні дні Зеленський вже відвідав Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ. Із Саудівською Аравією та Катаром Україна підписала угоди про оборонну співпрацю на 10 років. Зокрема, йдеться про співпрацю України та країн Близького Сходу у протидії дронам та ракетам.

Крім того, Зеленський в Еміратах провів зустріч з українськими фахівцями, які допомагають ОАЕ з захистом неба. За словами президента, за час перебування українці провели зустрічі з представниками безпекового і оборонного сектора ОАЕ.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Йорданія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8400
  0,0450
 0,10
EUR
 1
 50,4861
  0,1243
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5226  0,02 0,05 44,0968  0,08 0,19
EUR 50,2832  0,11 0,22 50,9547  0,16 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8150  0,04 0,10 43,8500  0,05 0,11
EUR 50,3637  0,12 0,24 50,3968  0,10 0,21

