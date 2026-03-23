Швидкий експорт озброєнь: Німеччина на пів року змінює правила для України та Перської затоки

Німеччина запроваджує тимчасовий Загальний дозвіл AGG на експорт озброєнь до України та країн Перської затоки що дозволяє прискорити постачання озброєнь для повітряної та морської оборони та забезпечити оперативну підтримку цих держав без проходження звичайних бюрократичних процедур.

"Безрозбірливі атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до того, що там озброєння, насамперед для повітряної оборони, є вкрай необхідним. Водночас потреба України у військовій підтримці, зокрема для повітряної оборони, залишається невідкладною. Новим, тимчасовим AGG 48 ми адаптуємо наші процедури контролю за експортом озброєнь для постачання в ці країни до нових вимог. Це забезпечує швидкий та без бюрократії експорт для зміцнення їхніх систем оборони та демонструє солідарність", - йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини.

AGG діятиме тимчасово до 15 вересня 2026 року для використання дозволу компанії-експортери мають пройти реєстрацію протягом 30 днів після першого експорту або перевезення та вести щомісячну звітність BAFA найближчим часом оприлюднить додаткові деталі.

Згідно з новим AGG експортери можуть постачати або перевозити озброєння для використання у повітряній та морській обороні включно із заходами протидії морським мінам без необхідності попереднього подання заявки до BAFA До переліку країн, на які розповсюджується дозвіл, входять Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман та Україна.