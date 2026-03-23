Фінансові новини
- |
- 23.03.26
- |
- 20:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швидкий експорт озброєнь: Німеччина на пів року змінює правила для України та Перської затоки
09:11 23.03.2026 |
Німеччина запроваджує тимчасовий Загальний дозвіл AGG на експорт озброєнь до України та країн Перської затоки що дозволяє прискорити постачання озброєнь для повітряної та морської оборони та забезпечити оперативну підтримку цих держав без проходження звичайних бюрократичних процедур.
Міністерка економіки Катеріна Райхе заявила що безрозбірливі атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до того що там озброєння, насамперед для повітряної оборони, є вкрай необхідним водночас потреба України у військовій підтримці, зокрема для повітряної оборони, залишається невідкладною.
"Безрозбірливі атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до того, що там озброєння, насамперед для повітряної оборони, є вкрай необхідним. Водночас потреба України у військовій підтримці, зокрема для повітряної оборони, залишається невідкладною. Новим, тимчасовим AGG 48 ми адаптуємо наші процедури контролю за експортом озброєнь для постачання в ці країни до нових вимог. Це забезпечує швидкий та без бюрократії експорт для зміцнення їхніх систем оборони та демонструє солідарність", - йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини.
AGG діятиме тимчасово до 15 вересня 2026 року для використання дозволу компанії-експортери мають пройти реєстрацію протягом 30 днів після першого експорту або перевезення та вести щомісячну звітність BAFA найближчим часом оприлюднить додаткові деталі.
Згідно з новим AGG експортери можуть постачати або перевозити озброєння для використання у повітряній та морській обороні включно із заходами протидії морським мінам без необхідності попереднього подання заявки до BAFA До переліку країн, на які розповсюджується дозвіл, входять Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман та Україна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Швидкий експорт озброєнь: Німеччина на пів року змінює правила для України та Перської затоки
|25 лідерів ЄС підтримали негайний початок переговорів про вступ України
|€90 млрд для України під питанням: Орбан не погодився з позицією лідерів ЄС
|732 млн грн порушень у деклараціях виявлено НАЗК за два місяці
|Підтримка виборів після війни зросла до 69% — опитування КМІС
|МЗС України: формальні переговори призупинені, щоденна комунікація зберігається
Бізнес
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
|Samsung розширює виробництво в Техасі через попит на чіпи для роботів Маска
|Ринок пам’яті залишатиметься в дефіциті до 2030 року — заява одного з лідерів галузі