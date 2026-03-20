25 лідерів ЄС підтримали негайний початок переговорів про вступ України

Європейська рада констатує прогрес технічної роботи з відкриття переговорних кластерів щодо членства України в Європейському союзі і вважає необхідним негайно відкрити їх офіційно.

Це випливає із заяви, ухваленої 25 лідерами Європейського союзу (окрім Угорщини та Словаччини), в рамках засідання Європейської ради в четвер в Брюсселі.

"Після оцінки Комісії та враховуючи, що технічна робота з відкриття всіх кластерів у Раді просунулася, Європейська Рада (European Council) запрошує Раду (Раду ЄС, Council of the EU) негайно відкрити кластери, починаючи з кластера основ, відповідно до методології розширення та відповідно до підходу, що базується на заслугах", - йдеться в документі.

Лідери ЄС переконані, що майбутнє України та її громадян знаходиться в Європейському Союзі. "Європейська Рада вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин, та закликає до подальших необхідних реформ", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 17 березня Україна неофіційно отримала від ЄС бенчмарки (критерії) останніх трьох з шести переговорних кластерів. Таким чином, Київ неофіційно вже має всі шість переговорних кластерів (перелік у відповідності до передачі з боку ЄС - ІФ-У): перший (основи вступу до ЄС, Fundamentals), другий (внутрішній ринок), шостий (зовнішні відносини), третій (конкурентоспроможність та інклюзивне зростання), четвертий (зелений порядок денний і сталий зв'язок) та п'ятий (ресурси, сільське господарство та згуртованість).

Станом на сьогодні початок офіційних переговорів блокує Угорщина.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
